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A días de la salida de su presidenta: fiscalía allana oficinas de petrolera estatal boliviana YPFB

El hecho forma parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de combustible.

Por: Reuters, editado por Karen Flores

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 15:30 hrs.

Bolivia petróleo fiscalía economía internacional Economía latinoamericana América Latina
<p>A días de la salida de su presidenta: fiscalía allana oficinas de petrolera estatal boliviana YPFB</p>

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