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Operador de McDonald’s firma alianza con colombiana Yuno para simplificar la gestión de pagos

El acuerdo de Arcos Dorados se da en un contexto donde los pagos digitales siguen ganando terreno en América Latina. Por ello, la firma integró su operación en una única capa tecnológica.

Por: Karen Flores

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 12:25 hrs.

McDonalds medios de pago acuerdo comercial internacional Colombia América Latina Karen Flores
<p>Operador de McDonald’s firma alianza con colombiana Yuno para simplificar la gestión de pagos</p>

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