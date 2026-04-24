Operador de McDonald’s firma alianza con colombiana Yuno para simplificar la gestión de pagos
El acuerdo de Arcos Dorados se da en un contexto donde los pagos digitales siguen ganando terreno en América Latina. Por ello, la firma integró su operación en una única capa tecnológica.
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Arcos Dorados, operador de McDonald’s, firmó una alianza con la fintech colombiana Yuno destinada a simplificar la gestión de pagos y mejorar su capacidad de adaptación a distintos mercados de la región.
En un contexto donde los pagos digitales siguen ganando terreno en América Latina, la firma integró su operación en una única capa tecnológica.
Y es que pese a contar con presencia en 21 países y más de 2.400 restaurantes, enfrentaba el desafío de gestionar múltiples métodos de pago, adquirentes y regulaciones locales.
Por ello, con la implementación de esta alianza, Arcos Dorados ha logrado mejoras en la experiencia de pago de los clientes, mayores tasas de aprobación y una operación más ágil entre países, junto con un aumento en las transacciones completadas.
“Las empresas que operan a escala regional necesitan infraestructuras de pago capaces de adaptarse a la realidad de cada mercado sin frenar su crecimiento. En países como Chile, donde los usuarios son cada vez más digitales, contar con sistemas flexibles es clave para mejorar la experiencia y sostener el crecimiento del negocio”, señaló Walter Campos, gerente general de Yuno para Latinoamérica.
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