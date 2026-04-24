H&M llegará a Argentina en 2027 junto a franquicia panameña Hola Moda
La operación forma parte del plan de expansión de la firma en la región, que inició actividad en 2012 con la apertura de su primer establecimiento en México.
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H&M, la multinacional de moda sueca, anunció la apertura de su primera tienda en Argentina en 2027 junto a Hola Moda, franquicia socia de origen panameño.
Según informó la firma, la operación forma parte del plan de expansión de la firma en Latinoamérica, dondeinició su actividad en 2012 con la apertura de su primer establecimiento en México.
Hoy también está presente en Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Durante la segunda mitad de 2026 también abrirá su primera tienda en Paraguay.
Daniel Ervér, CEO del Grupo H&M, señaló: “Estamos muy contentos de anunciar la continuidad de nuestra expansión en América Latina con nuestra primera tienda en Argentina durante 2027. Este es un paso muy emocionante y esperamos hacer que H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, estén al alcance de muchos clientes en el país”.
Rumores de la llegada
Las noticias del arribo de H&M al país trasandino comenzaron hace meses. Incluso, a inicios de abril, medios locales informaron que la firma sueca estaba en negociaciones para instalar su primera tienda en territorio nacional en un centro comercial porteño.
Fuentes del grupo IRSA, dueño de los principales centros comerciales de Argentina, habían confirmado las conversaciones en ese entonces.
“No tenemos nada firmado y cerrado aún, pero sí hay conversaciones avanzadas”, explicaron en su momento las fuentes al medio argentino La Nación.
“A fin de año hubo gente de H&M que se reunió con nuestro equipo y recorrió los centros comerciales”, agregaron.
Aunque aún no hay confirmaciones de la compañía sueca, en el mercado se especula que Alto Palermo sería la primera ubicación.
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