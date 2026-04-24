Stefan Konrad, de Verisure: “Latinoamérica es la región de más rápido crecimiento dentro del grupo"

El managing director para esta geografía aseguró que en 2025, la zona representó más del 9% de los ingresos totales. Anticipó nuevas inversiones en innovación, con despliegues de nuevas plataformas y otras soluciones para países como Chile.

América Latina enfrenta un deterioro en materia de seguridad, en un escenario marcado por el avance del crimen organizado y mayores tasas de homicidios en distintos países. Según un reporte citado por Bloomberg Línea, Ecuador lideró la región en 2025 con 50,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras Colombia ocupó el segundo lugar con 25,8, según un informe publicado por InSight Crime.

Ante ello, la seguridad privada ha tomado mayor protagonismo de la mano de compañías tecnológicas, en medio de una población que busca protección patrimonial, vigilancia remota y respuesta temprana.

En ese contexto, la multinacional Verisure reforzó la expansión de su presencia regional tras la adquisición de ADT México en 2025, movimiento con el que ingresó a uno de los mayores mercados latinoamericanos y sumó más de 125 mil clientes.

En una entrevista con DFSUD, Stefan Konrad, managing director de Verisure para la región, señaló que la demanda en seguridad “ya no está impulsada únicamente por la reacción ante el delito, sino por la necesidad de anticipación, prevención y control, así como por la protección de las personas fuera del hogar”.

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- ¿Qué papel juega Latinoamérica dentro de Verisure?

- Latinoamérica representa una importante oportunidad de crecimiento. En la región, estamos construyendo esta historia desde la entrada en Chile en 2009, impulsada por un potencial de crecimiento que viene dado por varios factores. Por la oportunidad estructural dada por la baja penetración de seguridad monitoreada en la región. En segundo lugar, por el creciente deseo de seguridad y la aspiración de las personas a tener protección.

- ¿Cómo dimensionan el mercado de seguridad privada en América Latina?, ¿qué tan lejos está la región de niveles de adopción como los de Europa?

- La baja penetración de soluciones de seguridad monitoreada en Latinoamérica es una de las oportunidades que definen el potencial de nuestro crecimiento. El mercado de seguridad privada en la región aún está en una etapa temprana de desarrollo. La penetración en Latinoamérica es inferior al 2% del total addressable market (TAM) y de un 7% del serviceable addressable market (SAM), lejos todavía de los que vemos en los mercados en los que llevamos más tiempo operando en Europa, como España, Portugal y los países nórdicos.

En la región, Chile es un referente, Brasil es uno de nuestros mercados de mayor crecimiento, Argentina es donde hemos entrado más recientemente de forma orgánica y, tras un rapidísimo crecimiento exponencial, estamos en una fase de consolidación y crecimiento sostenido. Por otro lado, Perú es un mercado de menor tamaño en el que llevamos varios años capturando la demanda; y nuestra expansión en México en 2025 refuerza nuestra apuesta de largo plazo por la región.

- ¿Qué factores están impulsando la demanda por los productos de Verisure?

- El crecimiento en la región está impulsado por múltiples factores. La percepción de inseguridad es sin duda uno de ellos. También los procesos estructurales, como la urbanización, el crecimiento de la clase media y la expansión de la conectividad digital. En Latinoamérica estamos observando un cambio profundo en la forma en que se entiende la seguridad. La demanda ya no está impulsada únicamente por la reacción ante el delito, sino por la necesidad de anticipación, prevención y control, así como por la protección de las personas fuera del hogar.

- La adquisición de ADT México marca un hito para la compañía, ¿De qué trata esta y qué les permitió en términos de escala y posicionamiento?

- Nuestra entrada en México en octubre de 2025 y ha sido un paso estratégico muy relevante dentro de nuestra expansión en Latinoamérica, que nos ha permitido entrar en uno de los mercados más grandes de la región. Con esta operación hemos incorporado más de 125.000 clientes y hemos establecido una base sólida para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento. México es un mercado con un gran potencial, tanto por su tamaño como por su nivel de desarrollo. Hoy juega un rol central en nuestra estrategia regional.

- De cara a este año, ¿cuáles son las principales prioridades de Verisure en Latinoamérica?

- Acabamos de cerrar un año muy relevante, marcado por nuestra salida a bolsa en el Nasdaq de Estocolmo, por nuestra entrada en México y por la consolidación de nuestro liderazgo mundial con un crecimiento de un 10% en nuestra base de clientes. Latinoamérica es la región de más rápido crecimiento dentro del grupo, en 2025 representó más del 9% de los ingresos totales. Vamos a seguir invirtiendo en innovación, con despliegues como nuestra plataforma tecnológica PreSenseTM, desarrollada internamente, en Brasil y Argentina y nuevas soluciones en Chile.