Claro, de América Móvil, estaría abierta a nuevas adquisiciones en Brasil tras acuerdo con Desktop
Rodrigo Marques, director general de la firma en Brasil, señaló en una rueda de prensa que la compañía estaría analizando "todas las opciones que se nos presentan".
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La operadora de telecomunicaciones Claro, propiedad de la mexicana América Móvil, estaría abierta a nuevos acuerdos en Brasil tras la reciente adquisición del proveedor de Internet Desktop.
"Analizamos todas las opciones que se nos presentan", declaró en una rueda de prensa en São Paulo Rodrigo Marques, director general de Claro en Brasil. "Pero no compramos cualquier cosa por comprar. Tiene que estar relacionado con las necesidades de nuestros clientes".
Claro anunció el mes pasado un acuerdo para adquirir una participación del 73% en Desktop por un valor empresarial de 4.000 millones de reales brasileños (US$ 808.93 millones), con un precio base de capital de unos 2.400 millones de reales brasileños tras deducir la deuda neta de la empresa brasileña.
Marques señaló que la operación aún requiere la aprobación del organismo antimonopolio CADE y del regulador de telecomunicaciones Anatel, que espera que se conceda a finales de año.
El ejecutivo afirmó que la adquisición de Desktop se debe a la fuerte presencia de la empresa en el estado de São Paulo, el más poblado y económicamente importante de Brasil, al tiempo que señaló que Claro está abierta a acuerdos en todo el país, ya que opera a nivel nacional.
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