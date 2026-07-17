Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Víctimas y daños por extenso sistema frontal + Sectores productivos ponen a prueba protocolos de emergencia + El dólar sube con fuerza
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Sistema frontal afecta extensa zona del país. Al menos tres muertos, más de 400 mil clientes sin suministro eléctrico, cientos de albergados, viviendas afectadas por inundaciones y cortes de rutas por caída de árboles dejaba el viernes el extenso sistema frontal que afecta desde ayer entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
Sectores productivos ponen a prueba protocolos de emergencia. Uno de los sistemas frontales más grandes de los últimos años ya se desplaza por 10 regiones de Chile. Así, ante su paso, los distintos sectores productivos de la economía han registrado una serie de impactos en sus respectivas operaciones, aunque, tal como destacan varios consultados, "la prevención fue clave".
El dólar sube con fuerza tras feriado. En medio de una baja del cobre y la tensión en Medio Oriente, el dólar cotiza a esta hora en $ 933,80, lo que implica un alza de $ 8,01 respecto del cierre del miércoles. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex caía 1,11%, a US$ 6,27 por libra.
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