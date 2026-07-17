FNE aprueba sin condiciones alianza entre Enami y Rio Tinto para desarrollar proyecto de litio Salares Altoandinos
En su análisis, la entidad descartó que la operación tenga la aptitud para reducir sustancialmente la competencia.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó "de manera pura y simple"; es decir, sin condiciones, la operación de concentración de la asociación público-privada entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la gigante internacional Rio Tinto para la creación de un joint venture destinado a desarrollar el poyecto greenfield de litio Salares Altoandinos, ubicado en la cordillera de la Región de Atacama.
Así, al término de su investigación, la FNE descartó que la operación tenga la aptitud para reducir sustancialmente la competencia, "ya que ésta no modifica de forma sustancial las condiciones estructurales preexistentes en relación con las industrias del litio o del cobre".
Cabe recordar que la iniciativa contempla la explotación del estratégico mineral blanco en pertenencias mineras de la empresa estatal en los salares de Aguilar, Los Infieles, Grande y La Isla, que conforman la mayor expansión de litio fuera del Salar de Atacama en el país.
El análisis de la FNE se centró en identificar las condiciones de competencia en los mercados de producción y comercialización de productos de litio y en detectar si los vínculos estructurales entre actores de la industria del litio generados por la operación podían implicar un aumento en los riesgos de coordinación.
El proyecto
En mayo de 2025, Enami -en ese entonces liderada por Iván Mlynarz- seleccionó a la empresa anglo-australiana como socio y operador de la icónica iniciativa de litio, misma compañía que había sido elegida días antes por Codelco para ele desarrollo de su proyecto de litio Maricunga. Según los detalles del acuerdo en Altoandinos, la inversión total referencial de la iniciativa se estima entre US$ 1.700 millones y US$ 3.000 millones.
En esta asociación,la minera estatal tiene un 49% de participación inicial, mientras que Rio Tinto cuenta con el 51% restante. El directorio del proyecto estará conformado por tres representantes de Rio Tinto y dos de Enami.
Salares Altoandinos cuenta con más de 15 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en la zona de los salares Aguilar, La Isla y Grande, “posicionándose como la iniciativa greenfield con mayor cantidad de recursos de litio en Chile”, aseguró Enami en un comunicado. Las proyecciones realizadas indican que, sujeto a estudios adicionales, podría alcanzar las 75.000 toneladas por año de LCE y será diseñado con tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE).
De cumplirse los escenarios productivos y de mercado, Salares Altoandinos generaría más de US$ 15.000 millones para el país durante todo su ciclo de vida, incluyendo ingresos para el Fisco, gobiernos regionales y locales, investigación, desarrollo y aportes a las comunidades indígenas.
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