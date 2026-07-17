El dólar abre con fuerte alza tras feriado por caída del precio del cobre y tensión en Medio Oriente
El dollar index se mantenía estable, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex bajaba 2%, a US$ 6,2 por libra.
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El dólar abrió el viernes con un fuerte avance en el mercado cambiario chileno tras el feriado del jueves, en medio de una baja del cobre y con los inversionistas atentos a la escalada de tensión en Medio Oriente que hizo subir los precios del petróleo.
En las primeras operaciones, el dólar se negociaba a $ 933, con un alza de $ 7,21 desde el cierre del miércoles, de acuerdo con las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index se mantenía estable, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex bajaba 2%, a US$ 6,2 por libra.
El dólar cotizaba estable frente a otras monedas esta mañana, pero se encaminaba a una caída semanal, ya que el moderado informe de inflación de esta semana en Estados Unidos llevó a los operadores a reducir sus apuestas sobre alzas inminentes de las tasas de interés, aunque la escalada de ataques en Oriente Medio empañaba el ánimo del mercado.
Irán y Estados Unidos recrudecieron el intercambio de ataques durante una escalada de una semana que ha desmoronado en gran medida la tregua del mes pasado, lo que ha impulsado la demanda del dólar como activo de refugio y ha llevado los precios del petróleo cerca de máximos de un mes.
La escalada de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán ha afectado a los envíos a través del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que los precios del petróleo suban un 12,7% en lo que va de semana y aumenten los costos del combustible para los productores de metales.
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