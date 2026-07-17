El petróleo Brent bordea los US$ 86 por barril y camina a su tercera alza semanal consecutiva

Además de los ataques en todo el golfo Pérsico, el transporte marítimo está amenazado por un posible cierre del mar Rojo. (Foto: Reuters)

Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban un 2,14%, a US$ 80,64 por barril.

Los precios del crudo subían cerca de un 2% el viernes, después de que Estados Unidos e Irán intensificaran los ataques en todo el golfo Pérsico, con el transporte marítimo amenazado por un posible cierre del mar Rojo, además de las restricciones al tráfico a través del estrecho de Ormuz.

A las 0951 GMT, los futuros del Brent ganaban US$ 1,53, o un 1,82%, a US$ 85,76 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban US$ 1,69, o un 2,14%, a US$ 80,64.

Ambos referenciales han mejorado casi un 13% esta semana y el Brent va camino de registrar su tercer alza semanal consecutiva, mientras que el WTI se encamina hacia su segunda.

La ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán ha provocado una caída de los flujos de petróleo que salen del estrecho. Irán, por su parte, ha presionado al movimiento hutí para que cierre la ruta del mar Rojo si Washington ataca las infraestructuras energéticas iraníes.

El tránsito por el mar Rojo ha aumentado de forma significativa desde el inicio de la guerra con Irán debido al desvío de las exportaciones de petróleo saudí lejos de Ormuz, según señalaron los analistas de Commerzbank.

"Si se produjera un bloqueo del estrecho de Bab al-Mandab a raíz de una mayor escalada, es probable que el precio del petróleo, en particular, siga subiendo", escribieron.

Irán afirmó que el viernes lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en Oriente Medio, incluida la primera acción directa en Siria, tras una sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes.

El Mando Central de Estados Unidos declaró el jueves que sus fuerzas habían iniciado una nueva oleada de ataques contra Irán para debilitar aún más sus capacidades militares.