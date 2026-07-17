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Un remate en silencio: cómo la familia Barros se despidió de Echeverría Izquierdo

En una operación montada con sigilo, las sociedades de la familia Barros liquidaron hace unos días su 7,2% de la constructora Echeverría Izquierdo, unos US$ 23,3 millones. Días después, el único integrante que quedaba en la gestión, Darío Barros, renunció a la gerencia de la filial de montajes industriales. Detrás del movimiento está la muerte del fundador, los nuevos proyectos de tres herederos y una venta ejecutada en el punto más alto del ciclo minero.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 13:35 hrs.

Francisco Noguera
<p>Imagen editada con IA</p>

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