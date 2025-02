Subscretario del Interior y críticas de oposición por apagón: "Se han cometido excesos retóricos innecesarios"

El subsecretario del interior, Luis Cordero, instó este jueves a no hacer contingencia política con la gestión de las castástrofes, refiriéndose a los señalamientos hechos por la oposición sobre el manejo de la emegencia generada por el apagón nacional del martes 25 de febrero.



Durante una entrevista en Tele13 radio, Cordero acusó que "se han cometido excesos retóricos innecesarios, sobre todo respecto de personas en la oposición que fueron gobierno, así que tuvieron responsabilidades ministeriales o de jefes de servicio", agregando que "cuando uno tiene la pretensión de gobernar el país, hay ciertas instituciones básicas que uno no tiene que gestionar o administrar como si fueran parte de un botín contingente”.



A juicio de Cordero, es grave que quienes han tenido experiencia de gobierno realicen afirmaciones "que no se sustentan en una cuestión de política pública básica".



En la misma línea, reiteró que pese al año electoral "tenemos que cuidar a las instituciones permanentes de la República: el sistema de emergencia es del país".



Al ser consultado sobre las críticas de Evelyn Matthei a la molestia expresada por el Presidente Gabriel Boric, durante la alocución en la que daba cuenta de la situación, las medidas adoptadas, Cordero aclaró que "no es hostilidad hacia la empresa privada, es una declaración de indignidad".



"El Presidente tiene la obligación como jefe de Estado de representar un cierto sentimiento colectivo”, agregó.