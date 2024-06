Chile y México finalizan exitosamente negociaciones para modernizar su Tratado de Libre Comercio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los Gobiernos de México y Chile finalizaron este martes “exitosamente” las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones, tras 25 años de que entrara en vigencia.

En un comunicado conjunto, las autoridades de ambos países anunciaron “la exitosa conclusión de las negociaciones técnicas para la modernización de este tratado bilateral, incorporando dos nuevos capítulos: Género y Comercio, y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes)”.

La titular de la Secretaría (Ministerio) de Economía de México, Raquel Buenrostro, felicitó a ambas delegaciones por el acuerdo y enfatizó que la modernización del Tratado “nos acerca a una política más incluyente, que reivindica y fortalece el papel de las mujeres y de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía”.

En tanto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales chilena, Claudia Sanhueza, señaló que Chile y México comparten principios y valores donde el comercio se considera una “herramienta esencial” para impulsar el desarrollo económico de ambas naciones, promoviendo la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

Destacaron que el capítulo de Género y Comercio busca promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de su inclusión en el comercio exterior.

En tanto, el capítulo de mipymes tiene por objetivo vincular a este tipo de empresas a las cadenas globales y regionales de valor y al comercio bilateral.

Con el acuerdo auguraron impactos significativos en el intercambio comercial entre ambas naciones, pues tras 25 años de la entrada en vigencia del TLC entre ambos países, el intercambio comercial alcanzó los US$ 3.435 millones en 2023 y ha registrado un crecimiento promedio anual del 3,9%, de acuerdo al Ministerio chileno de Relaciones Exteriores.

Las exportaciones chilenas a México crecieron desde US$ 500 millones en 1998 a US$ 1.751 millones en 2023, mientras que las importaciones de México a Chile pasaron de US$ 847 millones en 1998 a US$ 1.684 millones en 2023.

En 2023, México se ubicó como el principal destino de las exportaciones chilenas de abonos minerales, duraznos en conserva, cartulinas multicapas, tableros de partículas de madera, queso gouda, ajos frescos y cápsulas fulminantes para la minería, entre otros productos.