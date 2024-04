Designaciones “a dedo” que restan eficiencia a la operatividad de Codelco: la dura crítica de parlamentarios de zonas mineras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una mala noticia para las arcas fiscales se conoció esta semana, ya que el aporte de Codelco disminuyó 40,3% respecto de 2022. Una situación que preocupa entre los parlamentarios de zonas mineras, algunos de los cuales incluso ven con inquietud estas cifras, dada cuenta de que la estatal chilena será la contraparte de SQM en la explotación del litio, mineral no metálico sobre el que existen altas expectativas de entrada de recursos al Fisco. Poco o nada ha servido el reconocimiento del presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, sobre quien recaen las críticas de algunos legisladores.

Al punto que el diputado Miguel Ángel Calisto (indep. Dempocratas) anunció la creación de una nueva comisión investigadora, esta vez para determinar las causas de las malas cifras de Codelco, asegurando que “estos hechos nos generan una situación de desconfianza”, pese a que otra está en ejecución, presidida por el diputado Cristián Tapia (indep. PPD).

Este último, está especialmente preocupado por el descenso del aporte de Codelco a las arcas fiscales. Representante de la Región de Atacama en la Cámara, califica el dato como una “muy mala noticia, porque, a su juicio, da cuenta de que Codelco “no está en las mejores manos”, apuntando al estilo de administración de la minera estatal y a la necesidad de que sus directivos debieran ser profesionales que conozcan del tema minero.

Ya que, desde su punto de vista, el principal problema de la empresa es de “mala planificación”, lo que se constata, dice, con el retraso de los proyectos de mínimo un año. Prueba de ello, agrega, es que el proyecto Rajo Inca, que tenía cuya duración original era de 30 meses “va a terminar en 58 meses”, por lo que “una inversión de US$ 1.400 millones va a terminar en US$ 2.500” millones, todo eso es mala planificación, porque no hay liderazgo y creo que la salida de Sougarret, que es un hombre tremendamente experimentado también ha gatillado el que esto haya ido bajando”.

En medio de todo, el negocio del litio

Así las cosas, a Tapia también le inquieta que en un escenario como el actual, Codelco entre al negocio del litio, pues “no está pudiendo administrarse como empresa del cobre y se le entrega esta responsabilidad para que haga negocio con el litio y el primero es sumamente malo, el haber formado un acuerdo con SQM (…), cuando se podría haber licitado”, se lamenta, ya que “hasta por transparencia está fallando”. En este sentido, reflexiona que el Presidente Gabriel Boric debe cumplir su compromiso de crear la Empresa Nacional del Litio, “pero con un sistema nuevo de administración, por Alta Dirección Pública”, porque ya “no podemos tener designaciones a dedo y que sean actores políticos y no técnicos”. Con eso se podrían comenzar a revertir los resultados de la estatal en ambos ámbitos, concluyó.

Una mirada compartida en algunos aspectos plantea el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) de la Región de Coquimbo, quien integra tanto la Comisión de Minería como la investigadora de Codelco. Para el legislador la disminución del aporte de Codelco al Fisco es “muy preocupante”, porque, según se explaya, “todos sabemos que el Estado depende, en gran medida, de los aportes que haga” la minera estatal, que históricamente –agrega- “ha hecho aportes muy importantes para financiar las políticas públicas de todos los gobiernos”.

Sulantay explica que su preocupación se debe a que el menor aporte fiscal viene en un descenso sostenido, de al menos una década –dato que entregó, dice, el presidente de Codelco en una sesión de enero expuso la situación de la empresa-. Para el legislador gremialista, “un toque de alarma” es el reconocimiento de Máximo Pacheco de que las minas de Codelco “están viejas”, por lo que se va encareciendo la producción. Sin embargo, para Sulantay “también hay un tema de gestión, de administración”.

A ello agrega que Codelco entrará a la explotación del litio, “con las mismas falencias, desconocimiento del negocio del litio, graves problemas operacionales” por lo que el negocio podría no resultar en beneficio para el Estado, en materia de recaudación. El diputado UDI, sostiene que estas y otras críticas se han hecho de manera transversal en la comisión investigadora de la minera estatal, a Pacheco, “porque hay muchas dudas respecto de su forma de trabajar y yo me sumo a ello”, porque –según sostiene- el presidente del directorio “hasta hoy día no ha presentado un programa claro, concreto, técnicamente hablando, para revertir esta situación que se está poniendo muy complicada”.

Por otro lado, a juicio de Sulantay, Pacheco no ha dado explicaciones satisfactorias del retraso de algunos proyectos, como es el caso de Rajo Inca.

“A Codelco lo han estrujado”

“Codelco atraviesa un problema estructural de los últimos 15 años”, sentencia el diputado Jaime Mulet de Federación Regionalista Verde Social (FRVS), representante de la Región de Atacama en la Cámara.

Según el diputado este deterioro se manifiesta en proyectos que se complican y, por tanto, salen más costosos de lo proyectado; la producción propuesta en sus planes de desarrollo no alcanzó las metas; y, el financiamiento de la empresa y su endeudamiento está en una situación “bastante crítica”. Todo esto se debe, dice coincidiendo con lo señalado por Tapia, a que “distintos gobiernos, de distintos colores políticos, han usado y abusado de Codelco; y han tenido una política de retiro de dividendos y de falta de capitalización brutal. A Codelco lo han estrujado”.

Eso sí, a diferencia de sus predecesores, Mulet no responsabiliza de este crítico escenario a Pacheco, sino a que las cifras de Codelco se vienen deteriorando desde hace tres o cuatro gobiernos atrás. Por lo que, a su juicio, si bien hay problemas de administración, la situación de la minera “es mucho más grande que la coyuntura”, sostiene.

De ahí que no se quede en el problema, sino que tenga una propuesta para revertir esta situación, algo que confiesa le planteó al presidente Gabriel Boric el año pasado y al propio Pacheco. Desde su punto de vista es necesario conformar una comisión de alto nivel, como tantas otras que se han constituido para abordar distintos problemas, como en el tema previsional, para estudiar lo que está ocurriendo en Codelco y proyectar la minera estatal hacia el futuro.

Mientras que para la diputada de Renovación Nacional (RN) Sofia Cid, quien integra las comisiones de Economía y Hacienda, es “una preocupación mayor” lo que está ocurriendo con Codelco. La legisladora opositora opina que dada la condición de empresa estatal de la minera “tenemos que exigirle eficiencia”, pues atribuye la actual situación a la carencia de ella. Incluso, va más allá, asegurando que “varias empresas estatales no están dando el ancho y eso perjudica a la ciudadanía, porque esos aportes llegan al Ministerio de Hacienda para financiar las políticas públicas”.

Y reitera la crítica que se repite transversalmente, ya que “vemos que todos los gobiernos cambian la plana mayor, contratan conocidos, contratan a gente del partido, pero lo que necesitamos es gente haga la pega”.

¿Empresa estratégica o “botín político”?

Algo que comparte el senador Esteban Velásquez (FRVS) de la Región de Antofagasta, quien coincide en que es necesario revisar la gobernanza de Codelco y apunta directamente a Pacheco, pues estima que “no tiene ninguna contraparte en las decisiones que va tomando”, ya que a la vista de los resultados , reflexiona, esa gestión está con problemas. Pero, adicionalmente, admite que desde distintos gobiernos las inversiones no han estado a la altura de lo que se necesita para proyectos estructurales. Por otro lado, destaca el hecho de que Codelco siga entregando recursos a la Ley Reservada del Cobre que, a su juicio, “es una mochila muy pesada”.

Incluso manifiesta su inquietud acerca de que “pareciera que hay ánimo, de los distintos gobierno, con mayor o menor énfasis, de debilitar la empresa, para entregar argumentos de que tiene que abrirse a capitales privados”. A lo que agrega que la empresa estatal está demasiado tercerizada. Todo esto elementos deben ser revisados, plantea, para revertir la situación de Codelco.

Desde su punto de vista, para ello, también hay que “modificar la gobernanza, donde hay cuoteos políticos, donde Codelco es entendido como un botín de los diversos gobiernos de turno”.

En estas condiciones, Velásquez cuestiona que se haya llegado a un acuerdo con SQM para la explotación del litio, “sin ninguna garantía”, por lo que en esta materia “hay muchas interrogantes”.

Por su parte, el representante del Partido Comunista (PC) de la Región de Coquimbo, senador Daniel Núñez, recuerda que Codelco es una empresa estratégica para nuestro país, por lo que “es muy importante que esté en condiciones sanas y que genere los mayores aportes fiscales”, para lo cual, “evidentemente, tiene que haber una política de Estado para su desarrollo, lo que implica mayor prolijidad en el desarrollo de los proyectos estructurales”, señala en una crítica velada. Ya que, a su juicio, el retraso de proyectos como Chuquicamata subterránea, Rajo Inca o los proyectos en El Teniente han presentado problemas que han retrasado su puesta en operación, lo que “ha repercutido en la menor producción que exhibió Codelco”, subraya.

En este contexto, añadió, Codelco debe ser un pilar en la política que se está desarrollando respecto de la explotación del litio y “ahí espero que Máximo Pacheco sea muy firme frente a cualquier tipo de triquiñuela que intente generar SQM, puesto que conocemos su comportamiento irregular como empresa”, advirtió.

Pese a ello y a diferencia de Velásquez, sostiene que “sería injusto achacar los problemas de Codelco, que son estructurales, a un directorio y a un presidente que lleva año y medio o dios años ejerciendo el cargo”; no obstante, se suma a la exigencia de “más transparencia en el accionar de Codelco” y “más renovación en cargos ejecutivos”, por lo que está expectante respecto de que la empresa estatal “eleve su estándar de gestión para corregir estas situaciones y, desde ese punto de vista, hay que estar atentos a su desempeño”, advierte.