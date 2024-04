Aportes de las empresas estatales al Fisco cayeron casi 8% el año pasado: casi la mitad provinieron de Codelco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 2023 fue un año en que la economía chilena tuvo un desempeño mejor a lo esperado, dado el ajuste que se anticipaba para dejar atrás el sobregasto realizado en los años de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, donde sí se percibió un ajuste fue en las empresas de propiedad del Estado, que continuaron entregando recursos vía utilidades o pagos de impuestos, pero que cada año son menos generosos.

Así lo revela un balance elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), dando cuenta de que el año pasado los traspasos totales de recursos desde las compañías estatales hacia el Fisco se contrajeron un 7,9% respecto al 2022, para totalizar $ 2.637.678 millones. O US$ 3.143 millones considerando el tipo de cambio promedio de $ 839 el año pasado.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la mayoría de las transferencias provino de pagos de impuestos, con $ 1.864.577 millones, equivalentes a US$ 2.222 millones. Esto implica una caída de 23,4% respecto del ejercicio del 2022.

En cambio, las transferencias vía utilidades o distribuciones de dividendos alcanzaron los $ 773.101 millones (US$ 921 millones), una variación positiva de 80,3% en el lapso.

Yendo al detalle por sociedad, se mantiene la tendencia histórica, con la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) explicando casi la mitad de las transferencias de las estatales al Fisco, con $ 1.196.822 millones (US$ 1.426 millones). Eso sí, esto se traduce en una caída de 40,3% respecto al 2022.

Otra estatal con aportes relevantes en el período fue la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que entregó al Fisco $ 371.016 millones (US$ 442 millones), un incremento de 908,6% en el lapso. En el subrrubro minero, la Empresa Nacional de Minería (Enami) no entregó aportes al Estado el año pasado.

Asimismo, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y el Metro tampoco entregaron platas al Estado en el lapso.

Los puertos, en tanto, transfirieron $ 61.374 millones (US$ 73,5 millones) en 2022, un avance de 34,6%, destacando la Empresa Portuaria de Valparaíso ($ 16.010 millones) y la de San Antonio ($ 19.140 millones).

En el lapso, también destacaron las ganancias que le reportó BancoEstado al Fisco, por $ 1.006.795 millones (US$ 1.199 millones), un incremento de 30,8% respecto al año previo, de la mano de mayores utilidades y retiros de dividendos, así como la tributación por impuesto a la renta y a las ganancias de las compañías fiscales.

Los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Austral; Correos de Chile, Zona Franca de Iquique (Zofri), Polla Chilena de Beneficencia y Casa de Moneda de Chile también reportaron traspasos de recursos hacia el Fisco en el período.

En cambio, Televisión Nacional de Chile (TVN), Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), Fábrica y Maestranza del Ejército (Famea), la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), la Comercializadora de Trigo (Cotrisa), la Sociedad Agrícola Sacor, la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua (Sasipa) y el Fondo de Infraestructura no entregaron recursos al controlador el año pasado.

Los aportes del Estado también bajan

El informe de la Dipres también sistematiza el otro carril: cuántos fondos le aportó el Estado a las sociedades de su propiedad, a través de mecanismos como la capitalización de utilidades propias, aportes de capital extraordinarios, inversiones, subsidios y el servicio de la deuda.

En el balance, el Estado transfirió $ 989.488 millones (US$ 1.179 millones) a las compañías en el lapso, una baja de 35,9% respecto al 2022. Los mayores recursos se explicaron por las inversiones ($ 466.438 millones, o US$ 555 millones), con un incremento de 40,4%; y la capitalización de utilidades propias, con $ 344.410 millones (US$ 410 millones), una expansión de 47,7%.

A la baja, se anotaron los aportes de capital extraordinarios, con un descenso de 99,8% versus el año previo.

En el análisis por empresa, resalta que las firmas del rubro transporte fueron las principales receptoras de fondos, con EFE mostrando un incremento de 21,4%. Metro lideró en el total con $ 367.216 millones (US$ 437 millones), lo que de todas formas significa una caída de 12,4% versus el 2022.

ENAP también destaca en el ejercicio, al recibir $ 118.591 millones (US$ 141,3 millones), un crecimiento de 15,2% respecto al año previo.

BancoEstado, por su parte, fue beneficiaria de la capitalización de utilidades propias por $ 277.622 millones (US$ 330,8 millones), una baja de 56,2% en los aportes realizados por el Fisco versus el 2022.

Otras firmas receptoras de aportes fueron Enami, los puertos de Arica, Antofagasta, Valparaíso; TVN, Famae, Sasipa y Cotrisa.

Codelco, los puertos de Iquique, Coquimbo, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Austral; Asmar, Enaer, Econssa, Correos de Chile, Zofri, Polla Chilena de Beneficencia, Sacor, Casa de Moneda y Fondo de Infraestructura no recibieron transferencia en el año pasado.