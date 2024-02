Senador Gastón Saavedra (PS) por pensiones: “Hay que salir al pizarrón y mostrar coherencia con los compromisos públicos de buscar acuerdos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde que llegó a la Cámara Alta integra la Comisión de Trabajo; antes hizo lo propio en la Cámara de Diputados y siguió atentamente el debate de la reforma de pensiones que ahora le corresponderá protagonizar, por lo que para el senador socialista Gastón Saavedra “este es el minuto de, efectivamente, construir un gran acuerdo en seguridad social”.

En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario oficialista dice estar optimista del resultado del trabajo que le corresponderá realizar en materia de reforma de pensiones; sin embargo, advierte que “insistir en que, de una u otra forma, los 6 puntos adicionales vayan a las cuentas individuales es mantener más de lo mismo” y que mantenerse en esa postura, como lo está haciendo la oposición “es claramente la expresión de la voluntad de no querer legislar y de no construir acuerdos”.

-¿Cómo ve usted el clima para avanzar en la reforma de pensiones con el oficialismo en minoría en la comisión?

-Es un ambiente complejo cuando usted acciona en minoría suele complicarse, porque no tiene los votos como para poder resolver de buena forma a lo que usted aspira. Entonces, todo queda sujeto a la mayoría y en este caso la mayoría de derecha; y si la mayoría va a votar en contra o estará en contra de la reforma, eso dificulta el proceso de llevar adelante el diálogo democrático suficiente para poder sacar esta tarea tan necesaria, como es una reforma previsional que el país necesita, porque llevamos 15 años en esta función. Eso significa que la derecha tiene que, al mismo tiempo, observar y asumir que la responsabilidad política está en la mayoría, porque si son mayoría y obstruyen el proceso, se niegan a legislar, la responsabilidad cae completamente en la derecha.

-La aspiración del Gobierno es que este proyecto salga de la Comisión de Trabajo en julio, ¿ve viable que sea así de rápido, considerando todo el tiempo que estuvo en la Cámara?

-Hay que hacer los esfuerzos. Ya se dio un paso, que era la idea de legislar que es lo que hay que rescatar de la Cámara y, por lo tanto, hay que continuar con este proceso. Yo siento que si estamos en disposición y está la voluntad política disponible como para sacar adelante esta tarea, puede ser. Ojalá que sea así y que no lo llevemos tan cerca de las elecciones municipales y regionales, para que esto no se contamine con esos procesos, que va a ser una cuestión cuasi inevitable. Por eso es que debemos expresar nuestra voluntad de votar a favor de la idea de legislar y, al mismo tiempo, ponernos de acuerdo para los puntos en particular que tenemos que sacar adelante.

-Le preguntaba porque la oposición votó en contra la idea de legislar en la Cámara.

-Bueno, ellos eran minoría en la Comisión de Trabajo de la Cámara, ahora son mayoría y deberán expresar su voluntad de aprobar una reforma para los chilenos, no para los partidos políticos que cada uno representamos.

-¿Cree que existe esa disposición de parte de la oposición?

-Eso es lo primero que ellos van a tener que sincerar, van a tener que decirnos cuál es la voluntad que tienen, pero la sociedad hoy día nos interpela y tenemos que tener la capacidad de construir acuerdos. Se ha venido alardeando tanto sobre la necesidad de buscar acuerdos, de dialogar, de construir acuerdos colaborativos entre unos y otros, bueno, este es el minuto, hay que salir al pizarrón y mostrar cuánta es nuestra consecuencia y coherencia con los compromisos públicos que se hacen y se alardean muchas veces, pero cuando llega la hora no está. Entonces, este es el minuto de, efectivamente, construir un gran acuerdo en seguridad social, que es un tema carente por tantos años en el país.

-La oposición ha insistido en que no se va a mover de que el 6% adicional vaya en su totalidad a la capitalización individual, ¿si eso es así, le ve alguna salida a esta reforma?

-Plantear eso así es manifestar de inmediato la idea de no querer legislar. Porque eso es volver a traer el argumento de la Cámara de Diputados al Senado y ya tenemos la muestra de la votación, porque son militantes de los mismos partidos los que están en la Comisión de Trabajo. Entonces, es claramente la expresión de la voluntad de no querer legislar y de no construir acuerdos. Yo también quisiera los 6 puntos completos para solidaridad, pero así no nos vamos a entender. Hay que asumir que no es mi proyecto ni es el proyecto de la derecha, es un proyecto que Chile requiere. Por eso la correlación de fuerzas se tiene que doblegar ante la necesidad urgente de mejorar las pensiones en Chile.

“Armemos el edificio de seguridad social a partir del valor del trabajo”

-¿Cree que haya alguna fórmula que contemple solidaridad sin que se toque el 6% adicional para ello? Se lo pregunto, porque el senador Rodrigo Galilea decía hace un par de semanas que hay fórmulas para hacer solidaridad sin tocar el 6%. Hablaba de solidaridad intra e intergeneracional, por ejemplo.

-Del 6% adicional es innegable que un porcentaje va a ir a las cuentas individuales, eso no me atormenta ni me molesta. Pero yo he buscado para ver de dónde sacamos recursos para hacer solidaridad inter e intrageneracional y es bastante difícil encontrar. Entonces, yo me allano a que devele la derecha, Rodrigo Galilea, cuál es la fórmula que él tiene y a lo mejor está en lo correcto y avanzamos; pero dejando titulares que no manifiestan el contenido es muy difícil construir acuerdos. Yo entiendo que existe, por lo tanto, la voluntad de Rodrigo Galilea de construir acuerdos, porque está hablando de solidaridad y, por tanto, eso requiere de la construcción de contenidos que arrojen definitivamente una fórmula para resolver el problema que tenemos con las pensiones en la actualidad.

-El senador Galilea dice estar abierto a buscar acuerdo siempre que el 6% vaya en su integridad a la cotización individual y buscar otras fórmulas para solidaridad…

-Claro, pero decir eso es otra forma de no querer legislar, porque o los 6 puntos a cotización individual y, si no, no hay acuerdo; dicho de otra forma nomás. Pero insistir en que los 6 puntos para dárselos a las AFP… Creo que eso es mantener el mismo sistema, incluso con más recursos, para que puedan crecer las diferencias en el país, es decir, quienes son dueños de la AFP, quienes están encargados de administrar los fondos, ganen más, y quienes son los que ponen los recursos ganen menos.

-Entonces, insisto, como está el escenario ahora, con la postura que tiene la oposición y ustedes como oficialismo, ¿es viable avanzar este año en la reforma de pensiones en el Senado?

-Yo soy optimista. Yo estoy mandatado para legislar y para hacer el esfuerzo de construir acuerdos que signifiquen un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto, eso es lo que tenemos que construir, no podemos mantener lo mismo. Por eso que insistir en que, de una u otra forma, los 6 puntos vayan a las cuentas individuales es mantener más de lo mismo. Y creo que ya se hizo bastante en eso y se hizo bastante poco por los chilenos; porque es ver lo que pasa con el pilar autofinanciado, que es el que brota desde los recursos de los trabajadores y que administran las AFP, que si no estuviera la el esfuerzo del Estado, a través de la PGU, seguiríamos teniendo condiciones paupérrimas de los pensionados chilenos.

-Uno de los argumentos que han dado varios parlamentarios de oposición en contra de la propuesta del Gobierno, para el cual aluden al economista Joseph Ramos, entre otros, es que con la reforma propuesta las pensiones serían peores que las actuales.

-Mire, vamos a suponer, si usted aumenta en 3 puntos la capitalización individual, de los 10 que ponen los trabajadores, va tener 13, eso significa que va a tener más fondos y debiera tener más y mejores pensiones. Eso es casi una evidencia matemática. Segundo, si como se proponía en el proyecto, usted entrega a quienes hoy día están jubilados, una garantía de 0,1 UF por cada año que usted estuvo ahorrando, va a tener un aumento directo en las pensiones. Entonces, no veo dónde no se produce el mejoramiento de las pensiones.

-Entonces, ¿a qué atribuye ese argumento?

-Podríamos escudriñar por qué el 10% actual significa montos menores. Y eso es porque en Chile se paga poco, como se paga poco, porque tiene 5 millones de chilenos teniendo un promedio de $ 500 mil mensuales, qué espera usted de eso. Bajo el sistema privado de pensiones, que es lo que usted dispone para su previsión, el 10% que es directamente proporcional a sus ingresos. Si usted gana $ 500 mil va a poner $ 50 mil mensuales; si gana $ 600 mil va a poner $ 60 mil y si gana un millón va a poner $ 100 mil; ahí está la principal diferencia. Entonces, el sistema de pensiones chileno está fundado sobre los ingresos que tienen los trabajadores por su trabajo y eso en Chile es bajo, porque hay malos sueldos. Si queremos discutir esto, discutámoslo todo. Pero armemos el edificio de seguridad social a partir del valor del trabajo, que hoy día es despreciado por quienes no quieren mejorar las pensiones.