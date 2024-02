Rodrigo Galilea (RN) y reforma previsional: “Es perfectamente posible que los ahorros sean en las cuentas individuales y que los objetivos de solidaridad se logren”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por estos días, desde el Gobierno han aludido en reiteradas ocasiones a la figura del expresidente Sebastián Piñera para presionar a la oposición a llegar a acuerdos en materia legislativa.

La reforma de pensiones es la que está en el foco del Ejecutivo, pero tal como lo reiteró el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea, quien además integra la Comisión de Trabajo, donde está alojado el proyecto del Gobierno, la fórmula promovida por el exmandatario durante su segundo mandato está supera, porque en esa época la iniciativa se dividió y surgió la PGU.

Así es que aunque asegura que “me siento muy heredero de esa vocación, de conversar e intentar llegar a acuerdos del Presidente Piñera”, no ve probable que se reactive su reforma previsional en lo que respecta al destino del 6% adicional. Sin embargo, en esta conversación con Diario Financiero da algunas luces acerca de lo que estima se debería hacer para que la iniciativa en tramitación avance.

-¿Cómo piensan materializar la idea de reactivar algunos proyectos del expresidente, a través de indicaciones o le van a pedir al Gobierno que los impulse?

-Independiente que estén en la Cámara o en el Senado, en todos aquellos que no sean de iniciativa exclusiva del Presidente y en que tengamos mayoría o presidencia en las comisiones, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible y darles prioridad. Es decir, ponerlos en tabla, en votación y hacer todo lo necesario para que avancen. Muchos tienen aspectos que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo tanto, vamos a pedirle al Ejecutivo formalmente avanzar en ellos. No sólo porque hayan sido presentados durante los gobiernos del presidente Piñera, sino porque creemos que son proyectos necesarios para el país.

-Pero, ¿por qué es necesario reflotar proyectos?

-Porque hay algunos temas sobre los que se legisló en los últimos 10 años y en los que se cometieron errores profundos. La última reforma tributaria, más allá de los objetivos que se planteó el gobierno de la época, los resultados objetivos son desastrosos.

-¿Estamos hablando de la reforma de Arenas, cierto?

-Sí, la de Arenas y después modificada por Valdés. Más allá de los objetivos, creo que nadie pone en duda que fue una muy mala reforma que generó sólo perjuicios al país. La reforma educacional, más allá de los objetivos, a estas alturas nadie la defiende y no sólo no ha cumplido ninguno de los objetivos que se plantearon sus impulsores, sino que ha generado aún más problemas de los que había antes; y, la reforma electoral, hay acuerdo transversal en que fue un grave error para la institucionalidad y la calidad de la democracia del país.

-¿Esos son algunos de los focos que les interesan?

-Parte de estas leyes que queremos reimpulsar tienen que ver con volver a retomar un camino sensato, en lo que tiene que ver con educación, seguridad, salud… En fin, por supuesto, que también en temas de inteligencia, transparencia y probidad, creemos que es absolutamente imperioso volver a darle una mirada, reimpulsarlos y sacarlos adelante. Esperamos que el Gobierno y el oficialismo, ya sea porque son de iniciativa exclusiva del Presidente o porque en las comisiones tenga mayoría el oficialismo, se den cuenta de que el país cometió errores demasiado importante, en leyes en demasiado importantes y que hay que empezar a rectificar cuanto antes.

-A propósito de lo que menciona, usted integra la Comisión de Trabajo en la que van a tener mayoría este año, no puedo menos que pensar en la reforma de pensiones del expresidente, ¿qué va a pasar con ese proyecto?

-En el tema previsional, que muy probablemente absorba prácticamente la totalidad del trabajo de la comisión de este año, tenemos una situación especial, porque efectivamente existe este proyecto que acaba de pasar de la Cámara al Senado, el proyecto del presidente Boric que, en la práctica, pasó su título sin contenido; por tanto, es partir conversando desde cero. El proyecto que todavía está en el Senado, que se presentó durante el gobierno del presidente Piñera, tiene aspectos que son muy rescatables.

-¿Cómo cuáles?

-Fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con mejoras y eficiencia de la industria de las AFP; pero hay otros aspectos que ya están completamente superados, porque en la práctica ese proyecto terminó dividiéndose para sacar adelante lo que se estableció como PGU.

-¿Entonces, qué se haría?

-Podemos tomar aspectos de uno y aspectos del otro, para intentar hacer una reforma previsional correcta, de la que no tengamos que arrepentirnos, como lo estamos haciendo hoy, es bueno insistir sobre eso, en las últimas reformas tributaria, educacional y electoral. El país no puede seguir permitiéndose errar en esa magnitud respecto a los objetivos que se propone.

“El proyecto del presidente Piñera está superado”

-O sea, ¿el proyecto del expresidente Piñera no se va a reflotar, se van a buscar acuerdos para avanzar en el del actual Gobierno?

-Si bien el proyecto del presidente Piñera está superado y, por lo tanto, no aplica mucho de lo que establece, sí tiene elementos que pueden ser rescatados y no me importa si es que se tramitan en ese proyecto o en el proyecto del Presidente Boric, que la práctica viene vacío. Pero hay aspectos, sobre todo de mejoras en la industria de las AFP, que debemos observar y que estaban correctamente establecidos en el proyecto del presidente Piñera.

-Durante los funerales de Estado del expresidente se destacó transversalmente el legado relativo a la búsqueda de acuerdos. Desde ese punto de vista, ¿ustedes sienten alguna responsabilidad por su legado? Se lo pregunto especialmente pensando en la reforma de pensiones.

-Es cierto que el presidente Piñera buscaba acuerdos constantemente. Cuando fue senador, en el retorno de la democracia, fue parte muy relevante de los acuerdos que se tomaron para hacer una correcta transición hacia una democracia plena, que es la que tenemos. Y yo me siento muy heredero de esa vocación, de conversar e intentar llegar a acuerdos del presidente Piñera. Yo, por lo menos, no me canso de buscar alternativas, de imaginar, de salir de los nudos que se provocan, muchas veces, en discusiones apasionadas, para tratar de ponerle sensatez, información y mejores antecedentes para tomar decisiones correctas.

-¿Cuál es el límite?

-Para mí, el único límite es hacer una buena reforma, sustentable en el tiempo, que mejore efectivamente las pensiones de los chilenos. Esa es la única cuestión que yo tengo en mente. Y por eso soy reiterativo en que muchas veces se producen cortapisas en las soluciones nacidas de excesivos ideologismos o de eslogan, que finalmente no tienen sentido. Por lo tanto, voy a conversar todo lo que haya que conversar, pero el único y real el objetivo de esta reforma es hacer sustentable en el tiempo la mejora de las pensiones y las tasas de reemplazo de los chilenos. Para eso hay que ser inteligente, establecer bien qué es lo que hoy funciona bien, qué funciona mal, qué se debe mejorar, qué se debe cambiar. Ese análisis debe ser muy certero, muy bien estudiado y no jugarse saltos al vacío que pueden generar mucho más daño que beneficios a nuestros pensionados.

-Le preguntaba por su límite, a raíz del destino del 6%, porque tal parece que su sector no se moverá de que vaya en su totalidad a capitalización individual. ¿Usted estaría disponible para buscar una cifra que deje a todos los sectores conforme?

-Mire, parte de los problemas que ha tenido la discusión de las reformas previsionales es hacer una absoluta simplificación del problema y terminar discutiendo algo que me parece termina siendo bastante inentendible para la ciudadanía, que son todas estas propuestas de cifras que se han mencionado. Y, la verdad, es que esa discusión nace de hacer falsas oposiciones entre dos conceptos: El ahorro individual y la solidaridad.

-¿Cómo es eso?

-Existen fórmulas, que no las voy a decir acá, que pueden hacer perfectamente compatibles ambas cosas. Por lo tanto, considero que es una torpeza haber llevado esta discusión simplemente a esta especie de lucha de números. Es perfectamente posible lograr que los ahorros sean en las cuentas individuales y al mismo tiempo que los objetivos de solidaridad sustentable en el tiempo, que buscamos el Gobierno y la oposición, se logren. Hay dos mecanismos de solidaridad que se pueden dar, la solidaridad intergeneracional, que es una forma de reparto; y la solidaridad intrageneracional, que puede estar bien conceptualizada y que no constituye una reforma con pies de barro.

“Hay alternativas que no pasan por impuestos generales”

-Lo que pasa es que la oposición habla de impuestos generales para solidaridad y la verdad es que si no hay recursos, es lo mismo que decir que no a la solidaridad.

-Nuevamente eso es una simplificación. Hay muchas alternativas que no necesariamente pasan por impuestos generales tampoco. Hay que dar tres pasos atrás y volver a analizar todas las alternativas y ver cómo compatibilizar correctamente estos objetivos.

-Más allá de la fórmula específica, sería dividiendo el destino del 6% o con todo el monto a capitalización individual?

-Vuelvo a decir, es perfectamente compatible un esquema de solidaridad con ahorro individual. Por lo tanto, vamos a buscar las alternativas más inteligentes para que eso ocurra.

-A partir de lo que hemos hablado, ¿cree probable siquiera que este año avance la reforma de pensiones en la comisión?

-Espero que haciendo un buen trabajo se pueda llegar a un buen resultado. No quiero dar tiempos, no me quiero amarrar a tiempos; pero estoy convencido de que si hay buena voluntad, criterios claros y armonizamos ahorro individual con solidaridad, se puede llegar un buen resultado.

-¿Qué tan compleja ve la negociación para avanzar en la reforma de pensiones?

-Los que son esclavos de eslogan tipo ‘No más AFP’ pueden terminar cometiendo errores severos. Espero que, tanto el Gobierno como nosotros, tengamos la apertura, los conocimientos y los antecedentes para tomar buenas decisiones en cada uno de esos aspectos. Porque para lo que no vamos a estar disponibles, más allá de cualquier tipo de ideología, es para malas reformas, que sean saltos al vacío y de las que nos arrepintamos en 10 años, tal como nos arrepentimos hoy de la tributaria, educacional y electoral.

-A propósito de la reforma tributaria, ¿cree viable que avancen los proyectos en el marco del pacto fiscal?

-Desde el punto de vista de desarrollo económico existe total conciencia de que el país está entrampado en una telaraña de permisología absolutamente insensata. Por tanto, espero que todos pongamos el mayor de los empeños para que los proyectos vinculados a permisología, que son dos, uno sectorial y otro en materia ambiental, vean la luz, simplificando los trámites y acortando drásticamente los tiempos que es necesario utilizar para aprobar proyectos. La discrecionalidad, en muchos aspectos, se ha transformado en algo absolutamente inaudito y que termina hipotecando las posibilidades de desarrollo de Chile. A este respecto, el análisis que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad es clarísimo y espero que, al menos, esos dos proyectos, sean prioritarios y seamos capaces de sacarlos adelante.