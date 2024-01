Alusión al caso Factop, Primus y al mayor fraude fiscal de la historia: la minuta del Ejecutivo para defender el proyecto de cumplimiento tributario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno mostró sus cartas en uno de los principales proyectos que dan vida al pacto fiscal.

Se trata de la iniciativa que refuerza el cumplimiento tributario de los contribuyentes, con el que busca recaudar el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) mediante medidas como, por ejemplo, la flexibilización del levantamiento del secreto bancario y la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA).

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en La Moneda el sentido de estas medidas, con las que se busca combatir la evasión y la elusión.

Una minuta difundida por el Ejecutivo entre parlamentarios refuerza dicho mensaje, incorporando referencias a algunos de los principales casos de fraude tributario conocido en el últimop tiempo en el país.

"En los últimos meses han salido a la luz pública tres casos polémicos de incumplimiento de las obligaciones tributarias", parte señalando el texto de cinco páginas.

El primero es el caso Sauer, que en la minuta se caracteriza como la familia controladora del grupo Factop, contra quienes el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló por la emisión de 9.970 facturas falsas, por un monto cercano a los $ 13.000 millones.

El segundo es el caso Primus, donde se sumó una nueva empresa a este tipo de conductas, al conocerse que el exgerente general, Francisco Coeymans, y su exdirector comercial, Ignacio Amenábar, hicieron colocaciones derivadas de facturas ideológicamente falsas.

El tercero en referencia es el megafraude por cerca de $ 240.000 millones en emisiones de documentos tributarios falsos.

"Como si eso fuera poco, en diciembre se reveló el que podría ser el fraude tributario más grande de la historia de Chile, con más de 100 mil facturas falsas emitidas por un monto cercano a los $ 240.000 millones, que dejó a 55 detenidos. Este proceso de investigación comenzó en 2016. Lo defraudado, calculó el ministro Marcel, equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, de tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos", reza el documento.

"Todo eso da cuenta del daño que se produce a la economía y al país cuando hay brechas de cumplimiento muy altas. El último informe del SII, realizado por Michel Jorratt, publicado en diciembre de 2023, reveló que entre los años 2018 y 2020 el Impuesto al Valor Agregado registra una brecha equivalente a 1,8% del PIB en promedio para los años analizados, lo que supone un incumplimiento tributario de 18,4% promedio. En tanto, en el Impuesto de Primera Categoría la equivalencia de la brecha es de 4,7% del PIB en promedio, lo que significa un incumplimiento tributario del 51,4% para los años estudiados. Si bien es imposible eliminar por completo las brechas de cumplimiento tributario, sí es posible disminuir la que actualmente existe en Chile", agrega el texto.

Mayor cumplimiento

El texto continúa señalando que para prevenir y combatir esas acciones, el pacto fiscal propone como uno de sus "pilares fundamentales" el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

"¿Por qué es tan relevante avanzar en esta materia? Porque tan importante como defender y resguardar el legítimo derecho de los contribuyentes de organizarse de la forma más eficiente que las leyes permitan, es cerrar los espacios que permiten la utilización de mecanismos ilícitos para distorsionar el sentido o se eluda la aplicación de las normas tributarias bajo un manto de eventual legalidad", señala la minuta.

Agrega que los contribuyentes que utilizan resquicios legales o "tuercen" el sentido de las normas mediante "operaciones abusivas" vulneran el principio de legalidad de los tributos al evitar "ilícitamente" las obligaciones tributarias fijadas por ley.

"Además, este tipo de operaciones atentan contra la equidad tributaria y la distribución de las cargas públicas, pues otorgan ventajas, beneficios o utilidades ilegítimas a quienes las realizan, frente a la mayoría de los contribuyentes que cumplen correctamente sus obligaciones tributarias", refuerza el documento.

El texto enfatiza que el proyecto "no sube la carga impositiva, solo busca hacer cumplir las obligaciones de los contribuyentes".

La iniciativa, sigue la minuta, "nivela la cancha en materia económica: un mejor cumplimiento en IVA implica también una mayor recaudación en Impuesto de Primera Categoría. A su vez, las iniciativas que aplican sobre el Impuesto de Primera Categoría también debieran impactar positivamente en los impuestos personales. Las empresas de todos los tamaños deben competir en igualdad de condiciones".

Por último, la minuta cierra con siete preguntas y respuestas:

¿Este proyecto sube los impuestos a las personas?

"No, solo busca hacer cumplir las obligaciones de los contribuyentes. No es posible sostener que un contribuyente verá incrementada su carga porque la administración tributaria persiga de forma más eficiente los delitos tributarios y la planificación tributaria agresiva. Salvo la norma que elimina la exención de IVA a bienes bajo los US $41".

¿En qué consiste la modernización de la administración tributaria?

"Modificar la forma en como los órganos que la componen (SII, Tesorería y Aduanas), se relacionan con el contribuyente, facilitando una mejor relación por medios remotos. Además, se realiza una actualización en una serie de herramientas (digitales) para fiscalizar y notificar, generando un ahorro fiscal y más certeza sobre el conocimiento del contribuyente en dichos procesos".

¿Cómo se va a fiscalizar y notificar por parte de los organismos competentes?

"Se incorporan procesos de notificación vía correo electrónico, a menos que la ley establezca otra forma de notificación, lo cual permitirá no sólo un ahorro fiscal sino también mayor certeza en el conocimiento que tenga sobre estos procesos, considerando la enorme penetración de la tecnología y el acceso a internet móvil en el país".

¿Este proyecto tiene contemplado levantar el secreto bancario?

"El proyecto modifica el procedimiento para levantar el secreto bancario. Será el contribuyente quien deberá presentar una acción judicial para oponerse al levantamiento y además el nuevo procedimiento es más ágil para cautelar debidamente los derechos del contribuyente y el interés fiscal".

¿En este proyecto se fortalece la figura del denunciante anónimo?

"El proyecto crea la figura del denunciante, herramienta muy exitosa en otras jurisdicciones en la persecución de delitos tributarios, en todos los casos, el monto de lo que recibe el denunciante es una fracción muy menos respecto de la recaudación que esta herramienta genera. Lo relevante es establecer un procedimiento que genere incentivos a la denunciante al mismo tiempo que inhiba las denuncias dolosas".

¿Cuánto cambia la Norma General Antielusiva?

"La NGA tiene cambios en dos sentidos. En primer lugar, se introducen modificaciones para fijar correctamente su alcance, rango de acción, consecuencias de su aplicación y la interacción de esta norma con las normas especiales antielusión".

"En segundo lugar, se modifica el procedimiento, pues será el SII quien en sede administrativa calificará los actos como elusivos, previa opinión (no vinculante) de un Consejo Asesor Consultivo compuesto por personas externas a la administración tributaria. El contribuyente mantiene su derecho de reclamar la decisión del SII ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Cabe destacar que los cambios de procedimiento están en línea con la forma en como se aplica este tipo de normas a nivel internacional".

¿Cuánto busca recaudar el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias?

"Este proyecto contempla una recaudación de 1,5% y la totalidad del Pacto recaudaría 2,7% en régimen".