¿Cómo se modificaron diez artículos claves de la ley miscelánea ad portas de su recta final en el Congreso?

Faltan algunos días para que se cumplan tres meses desde aquel 22 de abril de 2026, cuando el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó a la Cámara de Diputados lo que denominó como el proyecto de ley para la “reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”, o también conocida como ley miscelánea.

Se trata de la principal reforma en materia económica de la actual administración, con una extensión de 125 páginas y que considera una serie de cambios clave en temas ambientales, tributarios y laborales, sumados a la inyección de US$ 400 millones al Fondo de Emergencia Transitorio para reconstruir las zonas de Valparaíso, Ñuble y Biobío afectadas por incendios.

En los cerca de tres meses de tramitación el proyecto se ha sometido a una serie de modificaciones, aunque la mayoría implica ajustes en el margen a distintas normas, siendo las principales la restricción al crédito tributario al empleo, que redujo desde US$ 1.400 millones a cerca de US$ 600 millones su costo para el Fisco, y la mantención de la franquicia tributaria del Sence, aunque reformulada.

De esta forma, de cara a la recta final de la tramitación en el Senado y luego en el tercer trámite en la Cámara, cobra relevancia la comparación en los cambios que tuvo el proyecto en diez artículos clave: la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, la franquicia tributaria del Sence, el crédito al empleo, la restitución por RCA revocada, la exención de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores, el nuevo régimen DFL-2, las ventanas transitorias para declaración de capitales y rebaja de impuestos a donaciones, la baja del tributo corporativo, y el nuevo artículo que crea un crédito tributario por gastos catastróficos en salud