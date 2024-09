Cumplimiento tributario: oposición rechazará cambios a impuestos a herencias y pedirá ajustes a controles al uso del efectivo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La mesa está servida. A partir de las 3 de la tarde de este martes, la Sala del Senado iniciará la votación en particular del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el principal proyecto del denominado pacto fiscal y que busca recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen.

La aprobación de esta iniciativa tiene implicancias de primer orden para el proyecto de ley de Presupuestos 2025, que el Ejecutivo se apresta a ingresar al Congreso en los próximos días, ya que hay en juego US$ 1.200 millones en ingresos que, en caso de despachar el texto tributario esta semana desde el Parlamento, se contabilizarían en el erario fiscal del próximo año. El Ejecutivo ha desplegado intensas gestiones para alinear a sus parlamentarios de cara a la votación en el Senado y luego en el tercer trámite en la Cámara de Diputados.

En la vereda contraria, en Chile Vamos hay una valoración transversal al protocolo acordado entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los senadores de la dicha instancia, que permitió destrabar el proyecto en la etapa técnica.

"El eje de este proyecto es un cambio en la lógica de que para recaudar hay que subir los impuestos, para transitar a hacer cumplir los impuestos que hoy existen. Ese es un cambio fundamental en la lógica tributaria que ha predominado en los últimos años. Este es el gran mérito del proyecto", expresa el senador UDI de la comisión, Juan Antonio Coloma.

Con este telón de fondo, en el bloque opositor de todas maneras sinceran que hay artículos que no aprobarán o en los que pedirán e ingresarán enmiendas a lo aprobado por Hacienda. Por ejemplo, en los cambios a la tributación a las herencias y donaciones, donde no se logró acuerdo en el protocolo de la comisión de Hacienda y donde el Gobierno señaló que insistirá en Sala; en los nuevos controles del Servicio de Impuestos Internos (SII) al uso de efectivo en operaciones de alto valor, entre 50 y 135 UF; y algunos aspectos de la figura del denunciante anónimo, como el hecho de que sea remunerado o que su figura no se limite exclusivamente a la persecución del crimen organizado.

"Claramente el gran logro del acuerdo que construimos en la comisión de Hacienda fue la modernización del SII. El hecho de que tengamos un consejo que se va a asegurar de la legalidad de las circulares del SII; que en el secreto bancario siempre tenga que pasar por un juez; que la segunda línea del SII tendrá que ser elegida por ADP; son varios elementos que nos permiten estar contentos con que el proyecto permitirá modernizar el SII y también combatir la evasión y la elusión", expone el presidente de la comisión, senador Felipe Kast (Evópoli).

Eso sí, sincera que va a rechazar los artículos que le parecen "incorrectos y que no eran parte del protocolo", como aplicar impuestos a las herencias revocables, "que nos parecen deben ir en otro proyecto de ley y no en este".

El senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, dice que se opondrá a lo que considera son artículos que implican "perseguir a pequeños contribuyentes para agrandar las arcas del Estado", como los mayores controles a plataformas de comercialización de productos que no estén tributando.

"No estoy de acuerdo en agrandar el tamaño del Estado mientras las mismas desigualdades que se generan antes de impuestos se repliquen después de impuestos. El Estado es una mina de privilegios para súper ricos que no producen" argumenta.

Más conciliador es el presidente de la Cámara Alta, José García (RN), para quien el texto viene con "bastante acuerdo" a la Sala luego de la comisión de especialistas que consensuaron indicaciones: "Soy partidario de tener una norma que limite el uso de dinero en efectivo en operaciones de compra y venta, en cifras que resultan significativas, debiendo posibilitar la trazabilidad de dichas operaciones. Me deja tranquilo que el límite lo fije Hacienda con informe favorable del Banco Central", dice el legislador, quien también coincide en que los cambios a herencias son una materia que "debe ser revisada en un proyecto distinto", ya que es un cambio normativo que "no corresponde a evasión o elusión".

Coloma, por su parte, considera que hay tres temas que centrarán las discusión y que podrían o rechazarse o modificarse en la Sala: la remuneración y limitación del uso del denunciante anónimo para investigaciones de crimen organizado; el mayor control al uso del efectivo para operaciones de alto valor; y la nueva tributación a herencias y donaciones, "que deben ser parte de otro proyecto. Insistir con esto en la Sala es incumplir el protocolo acordado en la comisión".