La dura respuesta de Etcheberry a Escobar: "No es bueno tener directores del SII que estén trabajando con contribuyentes"

El exdirector del SII había señalado que veía a la entidad "tratando de cobrar impuestos donde no debería. No recuerdo algo parecido”, lo que generó una réplica del actual titular del organismo.

El actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, le respondió al extitular de la repartición entre 2006 y 2010, Ricardo Escobar, luego de que este último advirtiera que el organismo estaría actuando con una mayor agresividad a la hora de fiscalizar a los contribuyentes y de obtener recaudación.

En entrevista con Diario Financiero, Escobar señaló que las críticas tienen como base casos concretos, ya que hay “miles de contribuyentes que están afectados por acciones del SII, cuya legalidad es dudosa o derechamente contra la ley”.

“No se trata acá de las habituales discrepancias entre el SII y algunos contribuyentes, sino de acciones sistemáticas donde del mismo modo que se reclama por contribuyentes agresivos que no pagan lo que deberían, se ve al SII tratando de cobrar impuestos donde no debería o de evitar devolver impuestos a quienes tienen derecho”, señala el hoy socio del estudio Bofill Escobar Silva Abogados.

Escobar señaló que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “se equivoca cuando subestima el reclamo público”, al defender a Etcheberry y apuntar a conflictos de interés de los asesores fiscales.

“No debe ser tomado a la ligera, no recuerdo algo parecido durante mi carrera profesional”, expuso el abogado de la U. de Chile, con una maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley.

La réplica vino este jueves en el marco de la conferencia de prensa donde se entregaron los resultados de la Operación Renta del 2025, donde el ingeniero apuntó a los eventuales conflictos de interés por haber sido director del SII y haber sido o continuar siendo asesor tributario de empresas.

"Yo lo conozco hace tiempo a él. Yo creo que no es bueno tener directores de Impuestos que estén trabajando, ayudando a los contribuyentes a cumplir con la legislación tributaria, y muchas veces tienen interés en que sus clientes paguen menos impuestos. Yo creo que no es bueno", partió señalando.

Acto seguido, reveló que le recomendó a Escobar no asumir la dirección del SII durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet por sus potenciales conflictos de interés al haber asesorado a empresas antes de asumir el cargo.

"Yo al propio Ricardo le dije que yo creía que no era prudente que él asumiera este cargo cuando él lo asumió. También le dije al Gobierno de Piñera uno que no era bueno que el señor (Julio) Pereira asumiera como director de Impuestos Internos. Es muy complicado cuando uno ha tenido muchos clientes, de repente ser director de Impuestos Internos, y después peor aún cuando se van de Impuestos Internos siguen atendiendo clientes para ayudarlos a pagar menos impuestos... no es muy prudente", sentenció.



De hecho, Etcheberry señaló que se reunirá en los próximos días con Escobar para conocer pormenores de sus críticas.