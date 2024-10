Caso Monsalve: Fiscalía revela que exsubsecretario solicitó revisar cámaras en distintas locaciones y pidió a PDI acercarse a la víctima antes de la denuncia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Diversos detalles de los días previos y posteriores a la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fueron revelados en el marco de la audiencia de garantía llevada adelante esta mañana en el séptimo juzgado de Santiago.

En la audiencia, el fiscal a cargo de investigar la denuncia, Xavier Armendáriz, señaló que es necesario mantener el secreto de la investigación para algunas diligencias para el éxito del esclarecimiento de los hechos.

Registro de hotel

El persecutor partió señalando que el martes 15 de octubre, con orden del tribunal de entrada, registro e incautación, se concurrió al Hotel Panamericano -donde habrían ocurrido los hechos- y se llevaron a cabo cuatro diligencias: se obtiene el teléfono de Monsalve, se incauta ropa del imputado, se registra la habitación, se recorta mobiliario y se levanta un isopado de ADN, remarcando que “esto por una orden y no en forma voluntaria”, como afirma la defensa.

"No me acuerdo de nada"

Sobre la supuesta declaración voluntaria de Monsalve, el fiscal Armendáriz sostuvo que en el hotel “cuando el imputado me escucha, me dice a mí me gustaría declarar de que no me acuerdo nada. Le dije momento, usted es imputado y tiene derechos, entre ellos a no prestar declaración, a guardar silencio, puede consultar con un abogado, pero a lo que venimos es solo al tema del celular. Ante eso Monsalve reitera que me gustaría decir que no me acuerdo de nada y lo demás me lo reservo con mis abogados. Entonces, la supuesta declaración es un intercambio de palabras de unos minutos”. Remarcó que fue espontáneo el diálogo con Monsalve y no una declaración formal: “Este fiscal no salta al cuello a taparle la boca a un imputado que solo reconoció los encuentros, pero dijo que no se acordaba”.

Gestiones previas de la PDI

Más adelante, el fiscal también hizo hincapié en la relación laboral de ambas personas involucradas en la denuncia. “Hay una relación asimétrica, uno es el jefe, es una figura pública, que tiene peso en el ámbito social, poder, no es cualquier jefe. Y lo que sabemos es que sí hay gestiones previas, sin denuncia y ordena llevar adelante gestiones con sigilo, no solo en revisión de cámaras, sino que llegaron al círculo íntimo de la víctima. El primero fue una detective en gestiones de prudencia, se acercaron a su departamento, él le pidió que se acercara a la víctima, era una detective, no sabemos si esto se va a repetir… estamos frente a una persona de peso en un delito en esfera de sexualidad que puede implicar pérdida de evidencia o enmascarar” los hechos.

Por lo anterior, el persecutor insistió en pedir secreto de algunas diligencias para la eficacia de la investigación, lo que fue otorgado por el tribunal que decretó 40 días para la investigación preliminar.

Manipulación de pruebas

Armendáriz también señaló que se investiga a Monsalve por la denuncia de violación, pero también por abuso sexual por sorpresa cometido el 1 de septiembre contra la misma denunciante y por eventual manipulación de pruebas.

Lo anterior debido a que “otros policías nos señalan que agentes de unidades de inteligencia ya habrían estado realizando algún tipo de indagaciones en el sitio del suceso. Lo supimos el 14 de octubre, en el hotel y la habitación y en un lugar donde antes imputado y victima estuvieron se hicieron indagaciones”.

Afirmó que “también podríamos estar investigando al imputado algún tipo de conducta ilícita por estas actividades antes de la denuncia -hecha del 1 de septiembre, constituye un abuso sexual por sorpresa".

Incautación de celulares

El fiscal señaló que aún no hay pericias de los teléfonos incautados. “Se le incautó un primer celular, no fue entrega voluntaria, Monsalve no portaba el celular de siempre porque se lo había entregado a la Policía de Investigaciones por estas indagaciones predenuncia”.

Por último, señaló que el pasado viernes se incautaron nuevos teléfonos a Monsalve porque “cuando tomamos conocimiento de la existencia de un segundo teléfono, no podíamos saber si había otros más, computadores o tablets”. Armendáriz relató que “se entrega el segundo celular no voluntario, es una orden judicial, luego cuando se retiran los policías me dan cuenta de la diligencia y que había un tercer teléfono. Les digo por qué no lo incautaron. Me dicen que pensaban que era solo el anterior. Por eso se pide que cumplan la orden judicial y volvieran al domicilio”.

Secreto de algunas investigaciones

Con todo lo anterior, Armendáriz planteó que hubo actividad investigativa previa.

“No la calificaría, en cuanto a que el imputado, aprovechándose su condición y contacto con la PDI, pidió llevar adelante diligencias para buscar antecedentes de cámaras. Esto para el Ministerio Público es importante. Pasan casi tres semanas en que esta gestión no se hizo y no comunicó esto a nadie en función de su cargo, lo hace después y ahí se empezó a preocupar de lo que pasó, si sufría algún tipo de atentado o algún tipo de secuestro, y esa preocupación no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado por un delito de violación y tenemos esta maniobra de que podía ser de enmascaramiento de los hechos. Por eso hemos pedido que sea secreto esta parte de la investigación para eficacia de las diligencias”, dijo el persecutor.

Las piezas secretas de la causa por ahora son la declaración de la víctima, el informe sexológico y las diligencias predenuncia realizadas por la PDI a petición de Monsalve.

¿Por qué Valdivia sí y Monsalve no?

El juez Ponciano Sallés se refirió, al final de la audiencia, a las diferencias entre el caso Monsalve y lo sucedido con el exjugador de fútbol Jorge Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva también por una causa de violación.

“Lo fácil es que el Ministerio Público, conocidos estos hechos, pidiera la orden de detención, que es lo que exige la masa y con ello hubiese formalizado con lo que tiene. Con eso se satisface la voracidad de medios y satisfacemos esta pregunta que ronda de por qué que Valdivia sí y Monsalve no. Pero esto no es porque se trate de Monsalve, probablemente la decisión del Ministerio Público de tomarse su tiempo es que la diferencia es que en este caso no se da la flagrancia y cualquier paso en falso contamina la investigación”, dijo el juez.