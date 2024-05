Funcionarios del Estado acusan rígida implementación del teletrabajo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A mediados de enero pasado, el Congreso despachó un proyecto de ley del Ejecutivo que faculta a los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de aquellos dependientes de los ministerios o que se relacionen a través de ellos, para establecer el trabajo remoto en sus servicios respectivos, eximiendo del control horario hasta al 20% de la dotación del área.

Una modalidad que tomó fuerza durante la pandemia, y que, además, se vino a sumar a los planes piloto que existían al interior del Estado para que algunas entidades permitieran que algunos funcionarios se desempeñen de forma telemática algunos días de la semana.

Y si bien tanto la ley antes mencionada como los planes piloto son herramientas que han sido valoradas por los funcionarios estatales, hay grupos que siguen planteando que acceder a este formato laboral sigue siendo algo complejo, según lo reflejó un sondeo de la organización Yo Quiero Estar, entidad que se dedica a fomentar la conciliación entre trabajo y familia.

Las principales razones para no postular al teletrabajo son: “Mi institución no lo ha permitido” (57,5%), “A la jefatura no le gusta el teletrabajo” (17,5%), y “Fui incitado a no pedir teletrabajo” (10,9%).

La encuesta entre más de 800 funcionarios públicos, de diversos servicios y entidades, mostró que un 63% de las personas postuló a teletrabajo en su servicio, y un 36,4% no lo ha hecho.

Las principales razones para no postular al teletrabajo son: “Mi institución no lo ha permitido” (57,5%), “A la jefatura no le gusta el teletrabajo” (17,5%), “Fui incitado a no pedir teletrabajo” (10,9%), “Me da miedo a perder mi puesto de trabajo” (10,6%). Y solo un 2,6% respondió “Tengo redes de apoyo, no es necesario”.

Para la cofundadora de la fundación Yo Quiero Estar, Verónica Campino, la exigencia de la ley despachada en enero -que establece la obligatoriedad a los funcionarios de ir al menos tres días de forma presencial- “es una barrera sin sentido” que estaría complejizando el acceso al trabajo remoto.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo y al Parlamento a legislar prontamente y corregir esta norma que hoy es un dolor de cabeza para miles de funcionarios públicos que son cuidadores. A su vez, el sector municipal está excluido de la Ley de Conciliación y de la Ley de Teletrabajo en el sector público. ¿Cómo puede suceder esta situación? ¿Por qué no ha sido relevado por alcaldes y representantes de funcionarios municipales? Una vez más, la realidad de madres, padres y cuidadores son invisibilizadas”, dice Campino.

En el sondeo, en el que participaron funcionarios de entidades como el Servicio de Impuestos Internos (SII), Sernac, ministerios, Fonasa, entre otros, también arrojó que un 58% de los consultados considera que sus funciones son compatibles con el teletrabajo en un 100%, mientras que un 40,7% considera que son compatibles con el teletrabajo parcial.

La medición, además, evidenció que solo un 32% de los funcionarios pudo elegir los dos días de teletrabajo que permite la ley aprobada a comienzos de año.

Frente a la pregunta “Si de ti dependiera, ¿qué jornada de teletrabajo elegirías’”, un 34% dijo que trabajo remoto tres veces a la semana; un 30% planteó trabajar en las mañanas de forma presencial y en las tardes teletrabajo; un 14% declaró cuatro días de teletrabajo y uno presencial; un 18,9% declaró 100% de teletrabajo.

“Los resultados de esta encuesta dan cuenta que el teletrabajo en el sector público no se ha implementado con la premura que debiera y, lo más grave, sin un foco en conciliación entre la vida laboral y familiar”, insiste Campino.

Para la vocera, se deben tomar acciones concretas para masificar esta modalidad de trabajo al interior de las entidades públicas, ya que desde su perspectiva actualmente existen fuertes diferencias entre las personas que se desempeñan en el sector público versus el privado.

“En Chile no podemos discriminar familias dependiendo de donde trabajan sus padres o madres. Se debe subsanar esta discriminación que existe entre el sector privado y el sector privado tanto en la regulación como en la implementación del teletrabajo para trabajadores cuidadores. El Estado, principal empleador de Chile, debiese dar el ejemplo”, recalca Campino.

