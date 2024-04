Gonzalo Said, vicepresidente del gremio industrial: “Aquí no se está expulsando a nadie (…) Los servicios profesionales pueden ser socio institucional (de Sofofa)”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Es 3 de abril. Y ha pasado una semana desde que la mesa directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) logró el respaldo del consejo general del gremio para impulsar una profunda reforma estatutaria, la cual deberá ser votada en una asamblea extraordinaria de socios que aún no tiene fecha. El tema concentra la atención de uno de los dos vicepresidentes del gremio, Gonzalo Said, quien también se ve entusiasmado por el viaje que hará en las horas siguientes para compartir con sus hijos. Una visita que se transformó en tragedia tras la repentina muerte de su hija Carolina en Seattle. La noticia se propaga y las muestras de cariño se multiplican desde Chile.

La publicación de la entrevista también queda en espera, pero el también empresario sabe que tiene un rol que cumplir y que sus palabras bien podrían contribuir a entender la lógica de los cambios propuestos y sus alcances.

“La última reforma de envergadura que teníamos viene de la época de Andrés Concha, en el año 2013. Luego, durante la administración de Bernardo Larraín, se hicieron pequeñas modificaciones, y se estuvo trabajando durante los cuatro años de su gestión en el tema, pero no se logró presentar una reforma en ese momento. Richard Von Appen también trabajó en torno al tema”, rememora Said.

“Aquí no hay ganadores ni perdedores. Hubo diferencias de opinión y esas diferencias se aclararon y se resolvieron de una manera democrática”.

Después, subraya que cuando hicieron campaña junto a Rosario Navarro -presidenta de Sofofa- y Oscar Hasbún -el otro vicepresidente- dialogaron con todos los consejeros y uno de los tópicos que surgió ahí fue que querían que se retomara la reforma de estatutos en pos de la modernización de la institución.

- ¿Qué temas planteaban los consejeros? ¿En qué tipo de cambios querían avanzar? ¿Más representatividad, mayor participación del consejo en la mesa directiva, por ejemplo?

- Efectivamente, y por eso fueron incorporadas. Esto fue más bien una ratificación que una novedad de los temas que se querían modernizar. Ya se había planteado tener un consejo más participativo y que también existiera más democracia con respecto al Comité Ejecutivo de Sofofa.

Estos eran temas que se venían hablando desde antes. Nosotros hicimos el mejor esfuerzo de poder plasmar esto, usando los trabajos previos más los planteamientos que nos estaban pidiendo los propios consejeros al respecto.

Creo que no pudo haber un proceso más transparente, más participativo y más democrático como el que hemos hecho con esta propuesta de reforma de estatutos. Se hizo todo un trabajo antes de la votación del consejo. A inicios de año, se envió la propuesta, se dio un plazo para analizarla y, en enero, se volvió a extender el plazo, se dieron 40 días hasta llegar al consejo de marzo. Se dio espacio para comentarios, hubo un encuentro telemático, y se habló con cada uno de los involucrados.

- El grueso de la reforma fue respaldado por los consejeros. Sin embargo, los cambios al artículo quinto, que redefine el concepto de lo que es empresa socia y que implica que salgan las auditoras del consejo, ganó por un débil margen. Generó fuertes diferencias…

- Primero que nada, el tener discrepancias es positivo, es sano, enriquece la discusión. Segundo, aquí no se está echando a nadie. Lo que se está haciendo es adecuar mejor la definición de empresa socia, porque estaba ambigua en el estatuto vigente.

A su vez, se incorporaron los servicios, como tecnología, los marketplaces. Todas estas nuevas economías que están siendo importantes. Y, a petición de la gran mayoría, se circunscribe a los servicios profesionales a donde están haciendo su mayor aporte, el cual valoramos. Aquí no se está expulsando a nadie. ¿Dónde está el mayor aporte de los servicios profesionales? en las mesas de trabajo, en las comisiones por temas específicos. Y, cuando hablamos de servicios profesionales, esto como que se estigmatizó en las auditoras, pero no. También están las clasificadoras de riesgo, fiscalizadores, estudios de abogados, pero eso no implica que los servicios profesionales no sean socios de Sofofa, pueden serlo en calidad de socio institucional.

La única diferencia que hay entre el socio institucional y el socio empresa es que el socio institucional no puede presentar candidatos al consejo, pero sí va a poder votar por los candidatos que se presentan, tienen los mismos derechos que tiene un socio empresa. Esa es la única diferencia que hay.

- ¿Cómo queda el gremio tras este cambio, entendiendo que aún tiene que pronunciarse la asamblea de socios? es un cambio que sigue generando críticas…

- Yo diría que mucho más fortalecido y mucho más unido que antes. ¿Por qué? Porque esto demostró que se hizo un proceso participativo, democrático, se hizo un levantamiento de un trabajo previo de años, de las administraciones anteriores.

Acogimos la sugerencia de separar la votación, lo hicimos. Acá no hay división. Se hizo un proceso democrático y hoy tenemos una propuesta de reforma de estatutos, con una amplia votación, que hay que llevarla a la asamblea para que la apruebe. Es una propuesta que está aprobada por el Consejo y sus consejeros.

Aquí no hay ganadores ni perdedores. Hubo diferencias de opinión y esas diferencias se aclararon y se resolvieron de una manera democrática.

- ¿Las auditoras no se enteraron por la prensa?

- Nos sentamos a conversar con ellos. Se les comunicó que venía esta reforma de estatutos y que estaban involucrados. Hablamos con cada uno de ellos y nos dimos el tiempo de poder conversar y explicarles lo que estábamos haciendo. Así lo hicimos con las auditoras y, al final, esto se tenía que resolver de alguna manera e hicimos una votación transparente. Y acogimos la sugerencia de las propias auditoras de separar la votación.

Se votó, la reforma fue aprobada, en la parte medular por casi el 90%, y hoy tenemos un texto íntegro que tiene que bajar a la asamblea de socios. Y somos todos parte de ese documento.

- Mirando la propuesta de reforma a nivel general, ¿qué expectativas tienen? Hay bastantes cambios…

- Se mejora la representación de las empresas socias y se crea un mecanismo permanente para mejorar la participación de mujeres en el consejo. Otra cosa que es muy relevante es que se crea el cargo de gerente general y esto se crea por estatuto, donde se dividen los roles y las funciones entre el secretario general y el gerente general, que permite un trabajo mucho más moderno.

Se avanza en más democracia. El estatuto actual establece que la mesa propone a los ocho integrantes para el comité ejecutivo, que tiene que ser ratificados por el consejo. Pero aquí democratizamos dos cupos, para que sea el propio consejo quien los defina.

También estamos sumando temas de cumplimiento, de sostenibilidad, de buenas prácticas. El tema se ha estado concentrando en el artículo 5º, pero realmente hay una tremenda modernización de los estatutos de la organización..

Los principales ejes que contempla la reforma estatutaria del gremio

La propuesta incluye varios ejes, entre ellos fortalecer la institucionalidad y modernizar el gobierno corporativo de la entidad.