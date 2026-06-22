Banca de inversión empeora proyecciones de déficit fiscal de Chile y corrige a la baja el crecimiento del PIB para este año

La edición de junio de Consensus Forecast, que incluye unos 28 agentes -entre locales y extranjeros-se enfoca en perspectivas de mediano plazo para las arcas públicas.

El deterioro de las finanzas públicas ha sido uno de los grandes temas económicos que han marcado al actual mes de junio.

Si bien en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del pasado 25 de mayo el Ministerio de Hacienda dio cuenta de un déficit del sector público que sería mayor a lo proyectado tanto para este año como el próximo, la publicación del decreto de política fiscal el 9 de junio concretó lo que el mercado ya anticipaba: que el Ejecutivo debía decir adiós a su meta de llegar al 2030 con un equilibrio en las arcas del Estado, conformándose más bien con un déficit estructural de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para dicho período.

La banca de inversión, tanto local como internacional, tomó nota de ese panorama y también corrigió a la baja sus perspectivas para el déficit efectivo del Estado chileno tanto para este año como el próximo.

Así quedó reflejado en la versión de junio de Consensus Forecast, que dedicó un acápite especial a proyecciones de mediano plazo para las arcas del Estado de los países de la región.

De esta manera, en el caso de Chile proyectan un saldo en rojo de 2,2% del Producto para este año y de 1,8% para el próximo. Esto implica tres y dos décimas de revisión respecto al mes pasado, respectivamente. Ahora, dichas perspectivas son mixtas si se contrastan con las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda en el IFP: de 2,4% para 2026 y de 1,7% para el próximo.

¿Y hacia adelante? Los consultados anticipan una moderación del déficit, hacia un 1,4% del PIB en 2028 y 1,2% tanto en el 2029 como el 2030. La trayectoria del IFP de Hacienda, en cambio, habla de un saldo en rojo de 1,8%, 1,8% y 1,4% para cada uno de esos ejercicios, respectivamente.

Ahora, en la comparativa con el resto de la región, Chile está entre los déficits fiscales más bajos de la muestra, alejándose del 8,7% de Brasil, el 7,7% de Venezuela, el 6,8% de Colombia y el 4% de México. Iguala con Perú con 2,2%, pero es superado por Argentina, que tendrá un leve superávit fiscal de 0,1% del Producto este año.

¿Cuánto crecerá Chile en 2027?

El reporte -cuyo cierre estadístico fue el pasado 15 de junio, por lo que no logró capturar las nuevas proyecciones del Banco Central en el Informe de Política Monetaria del miércoles 17- mostró un panorama en dos sentidos en materia macro: un menor crecimiento para este año, pero más alto para el próximo.

En específico, las entidades consultadas recortaron en tres décimas 1,7% la proyección de expansión del PIB para este año en relación con la encuesta del mes pasado, mientras que para el 2027 la mejoraron en una décima a 2,8%.

Para el consumo privado, la perspectiva aumentó en una décima a 2,3% para este ejercicio, a la vez que se confirmó en 2,6% para el próximo.

Para la inversión, medida como formación bruta de capital fijo, la revisión fue considerable para este año, recortándose el pronóstico en 1,1 puntos porcentuales a 3,3%, mientras que para el 2027 la mejoría fue de medio punto porcentual a 4,2%.

La inflación, vía Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostrará una variación anual a diciembre de este año de 3,9%, una décima por debajo de lo esperado hace un mes atrás. En 2027 se refrendó el pronóstico de una inflación de 3%.