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Banco Central consideró “improcedente” un movimiento de la tasa de interés durante su reunión de junio

En su minuta de la reunión pasada, el ente rector reiteró que la evolución del escenario macroeconómico reforzaba el valor de evaluar, reunión a reunión, el curso de los acontecimientos.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 09:04 hrs.

Banco Central Tasa de Política Monetaria inflación Amanda Santillán
<p>Banco Central consideró “improcedente” un movimiento de la tasa de interés durante su reunión de junio</p>

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