Banco Central consideró “improcedente” un movimiento de la tasa de interés durante su reunión de junio

En su minuta de la reunión pasada, el ente rector reiteró que la evolución del escenario macroeconómico reforzaba el valor de evaluar, reunión a reunión, el curso de los acontecimientos.

El Banco Central volvió a mantener sin cambios en 4,5% su Tasa de Política Monetaria (TPM) en su última reunión de la semana pasada. Una decisión que estuvo marcada por la reciente firma del acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. No obstante, este factor no movió la aguja para considerar un movimiento distinto en la tasa

“Todos los consejeros indicaron que evaluar opciones distintas de mantener parecía improcedente en esta oportunidad”, indicó la minuta de la Reunión de Política Monetaria, publicada este miércoles por el ente rector.

De esta manera, dejó en claro que tanto la presidenta Rosanna Costa, como el vicepresidente Alberto Naudon, como los consejeros Kevin Cowan, Luis Felipe Céspedes y Claudio Soto votaron por mantener la tasa en 4,5%.

De acuerdo al documento, “hubo consenso en que, ante escenarios con mayor incertidumbre, la credibilidad de la política monetaria requería la misma cautela ante noticias positivas, como las de los últimos días, que frente a noticias negativas, como el alza del precio del petróleo en marzo”.

Además, se reiteró que la evolución del escenario macroeconómico reforzaba el valor de evaluar, reunión a reunión, el curso de los acontecimientos.

“Por una parte, la disminución de los riesgos inflacionarios reducía la probabilidad de escenarios que requirieran una política monetaria más contractiva. Por otra, los antecedentes de eventual mayor debilidad de la economía aún eran prematuros y había que esperar mayores antecedentes de una consolidación del proceso de distensión en Medio Oriente antes de determinar sus implicancias para el escenario más probable”, recoge la minuta.

Ante lo cual también se puntualizó que se debía evaluar cuidadosamente cómo reaccionaría la demanda ante un escenario externo más benigno y qué otras fuerzas internas podrían impulsar el gasto.