CMF profundiza análisis a fondos mutuos y lanza nuevo portal con rentabilidades, costos y portafolios de la industria

A cerca de un año del lanzamiento de su comparador de costos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) profundizó su análisis a los fondos mutuos.

Este jueves, el regulador presentó su “Portal de Fondos Mutuos”, plataforma con información sobre rentabilidades, costos, portafolios y tendencias generales de la industria.

3,6 % anual es la comisión promedio para inversionistas retail de los fondos accionarios internacionales, la categoría más cara de la industria.

Toda la información podrá ser filtrada entre tres tipos de inversionistas y sus respectivas series: Retail (menos de $ 50 millones invertidos); Alto Patrimonio (más de $ 50 millones en aportes); y APV, clientes que invierten en fondos destinados a construir un plan de ahorro previsional voluntario.

En una presentación a la prensa, el director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF, Daniel García, recalcó que la plataforma vendría a reducir la brecha de información entre los inversionistas menos sofisticados, es decir, el segmento retail, y los fondos en los que participan.

“Por ejemplo, una persona podía acceder a la estructura completa de costos, pero era difícil para alguien que no tiene cierto grado de calificación”, explicó.

De hecho, señaló que el regulador debió apalancarse fuertemente en la tecnología para procesar la información y hacer los cruces de datos disponibles en la CMF para elaborar el portal.

Rentabilidades

El nuevo banco de datos agregó información sobre los retornos de los fondos de la industria, clasificados por tipo de estrategia y en períodos de uno, tres y cinco años.

La rentabilidad, en tanto, se encuentra anualizada “para comparar distintos plazos de manera uniforme”, sostuvo la CMF. “Por ejemplo, si un fondo gana 15% en tres años, eso equivale a cerca de un 5% cada año”, detalló.

Todos corresponden a retornos netos, vale decir, considerando y restando las comisiones de cada fondo, aclaró el regulador.

Podrán ser desplegadas tanto en pesos chilenos o en su dimensión real, es decir, ajustada a la inflación.

También posee un indicador de rentabilidad ajustada por riesgo para los fondos, que cruza su rendimiento con volatilidad.

Los retornos de cada fondo, además, pueden ser comparados con un benchmark, es decir, “un promedio ponderado de las rentabilidades de fondos similares, en el mismo período de tiempo, agrupados por tipo de inversionistas y familia de fondos”, precisó la CMF.

Los mejores desempeños

Así, de acuerdo a la información consolidada por el regulador, una serie de administradoras generales de fondos (AGF) lideran en rentabilidades anualizadas reales para inversionistas retail, entre las distintas categorías.

Para la categoría accionario nacional, en los últimos tres años lidera LarrainVial Asset Management, con un desempeño anualizado de 14,9%, mientras que a cinco años el listado lo encabeza Toesca, con 15,1%.

En renta variable internacional, el primer lugar es para la AGF de Scotiabank, con una rentabilidad de 12,45%. A cinco años, la gestora de BancoEstado muestra el mejor rendimiento, con un alza de 5,28% en sus fondos mutuos de bolsa extranjera.

En tanto, a tres años, el segmento balanceado moderado es encabezado por SoyFocus, con retornos por 6,95%, mientras que Fintual lidera con ganancias de 4,27% en cinco años.

Finalmente, en la categoría de deuda menor a 90 días en pesos lidera Banco Internacional con retornos por 1,53% a tres años.

Sin embargo, a cinco años, el segmento acumula pérdidas generalizadas, aunque BTG Pactual registra el menor retroceso, con una caída de 1,17% en ese lapso.

Carteras y costos

En cuanto a las inversiones, se añadió un análisis de las carteras de cada vehículo de la industria, precisando su composición por tipo de fondo, instrumento, emisor y país.

En tanto, se mantiene el comparador de costos por fondo, serie y administradora.

Y desde este año, además de la Tasa Anualizada de Costos (TAC), que considera únicamente los gastos del vehículo, se comienzan a incluir las comisiones subyacentes.

Tendencias de mercado

El trabajo de la CMF también permitirá ver tendencias del mercado a través del apartado “evolución del patrimonio, los partícipes, el costo y la composición de carteras de la industria de fondos mutuos” en los últimos 10 años.

De acuerdo con el regulador, la industria de los fondos mutuos acumula aportes totales por US$ 87.034 millones al cierre de mayo. De ellos, US$ 35.676 millones corresponden a inversionistas retail, mientras que US$ 29.125 millones a partícipes de alto patrimonio.

En costos, la categoría más cara para el segmento retail continúa siendo la accionaria internacional, con una TAC promedio de 3,69% al cierre del mes pasado, seguida por renta variable nacional con una tasa de 2,73%.

Por otro lado, la más barata es la de fondos de deuda menor a 90 días, categoría en que la TAC es de 1,16%.