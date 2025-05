CNC: compras informales a través de canales digitales se contraen ligeramente durante el primer trimestre de 2025

En los primeros tres meses del año se registraron compras por US$ 230,9 millones en esta categoría.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) mostró que durante los primeros tres meses del año se hicieron compras a través de plataformas digitales, nacionales e internacionales, por un total de US$ 2.308 millones, significando un 7% más que en 2024. No obstante, de estos, US$ 230,9 millones fueron destinados a compras informales, mostrando una baja marginal nominal en dólares de 0,3%.

Además, del total de transacciones digitales en retail del primer trimestre, un 9,4% fueron informales y se proyecta que $ 9 de cada $ 100 son destinados a la informalidad.

De acuerdo a la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, en las últimas cifras “uno de los hallazgos más relevantes es la disminución de la informalidad en plataformas nacionales, tanto en porcentaje de transacciones como en monto gastado, lo que puede estar vinculado a mayores exigencias regulatorias, como la limitación del número de transferencias bancarias, que dificultan operar al margen de la ley”.

Según las cifras, entre enero y marzo de este año el mayor aumento observado por categoría es vestuario con 37%, le sigue accesorios y regalo con 11%; entretención con 9%; calzado con 8%; y mascotas con 8%.

Por canal, encabezan las redes sociales con el 48% de sus transacciones siendo informales. En el caso de las tiendas internacionales, son el 41%; en marketplace es 13% y en tiendas especializadas es 8%.

En cuanto a medios de pago, mientras que las transferencias bancarias bajaron de 24% a 6% en un año, las tarjetas de débito tienen un 49% de participación en compras informales.

Por perfil, son principalmente mujeres (10%) de la generación z, que residen en Santiago y del sector económico D.