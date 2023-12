Costa celebra la menor inflación, pero también advierte: "La tarea de conducirla a la meta de 3% no ha terminado"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En su discurso ante la comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, aterrizó los principales números del último Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, recalcando que las perspectivas apuntan a que continuará reduciéndose la inflación.

“Hace un año la inflación superaba el 12% anual y acaparaba los primeros lugares en las preocupaciones”, dijo durante su discurso, y agregó que la Tasa de Política Monetaria (TPM) estaba en 11,25% “y se consideraba necesario mantenerla hasta que las condiciones de convergencia inflacionaria lo requirieran”.

“Muchos análisis advertían la dificultad de que ese descenso efectivamente se diera y, ciertamente, el camino delineado no era sencillo de transitar. Sin embargo, nuestras proyecciones han ido cumpliéndose”, sumó la economista y señaló que la meta del 3% se alcanzará en la segunda mitad de 2024.

Costa fue enfática en que la economía “ha evolucionado de acuerdo con lo que se esperaba en el IPoM de septiembre”, y destacó el rol de la política monetaria en la reducción de la inflación (hoy en 4,8%).

A su vez, la economista resaltó un “comportamiento más favorable” de las condiciones financieras externas. Luego de una “importante estrechez”, esta se “deshizo”. La actividad de las principales economías tuvo “un mejor desempeño en los últimos meses, en particular en China y EE.UU.”, agregó.

En el caso local, “algunos rubros dan cuenta de un incipiente repunte”, como el comercio o algunas ramas industriales, aseguró Costa.

En cuanto a las decisiones de política monetaria, la mandamás del ente autónomo volvió a defender el recorte de 50 puntos base (pb.) de octubre, ya que dicha reunión “se realizó en medio de este volátil panorama financiero”. Y resaltó que en las semanas posteriores, estos desarrollos se fueron revirtiendo.

“Más allá de los movimientos particulares de cada reunión, el banco ha seguido una clara senda de reducción del nivel de restricción de la política monetaria y lo seguirá haciendo en las reuniones venideras”, sumó. “La convergencia de la inflación a la meta requerirá nuevos recortes de la TPM”, añadió Costa.

Sobre el corredor de política monetaria, la economista explicó que el borde superior está definido por situaciones en que la convergencia de la inflación demora más en concretarse. “Tal sería el caso si es que la economía chilena recibiera un impulso externo mayor al previsto, por ejemplo, porque la resiliencia de Estados Unidos se prolonga y eleva el dinamismo de la economía mundial”, describió. Esto tendría efectos “positivos” y podría llevar a recortes “más graduales que los del escenario central”.

El borde inferior, en tanto, muestra escenarios en que la inflación se reduce más rápido. “Estos se asocian, especialmente, a situaciones en que el impacto sobre la economía local del aumento de las tasas largas de meses recientes sea mayor a lo esperado. Esto podría restar dinamismo al consumo y la inversión, llevando a una disminución de las presiones inflacionarias que requeriría acelerar el proceso de relajamiento monetario”, aseguró la líder del Consejo.

Reflexiones

Dentro de sus mensajes, la presidenta del Banco Central llamó a “no olvidar las razones que desencadenaron la alta inflación”.

“La historia nos enseña que, aunque hagamos las cosas bien, vamos a enfrentar shocks adversos y, por lo tanto, viviremos nuevamente situaciones complejas”, dijo Costa, e hizo un guiño a los retiros de fondos previsionales: “Es esencial que evaluemos a priori decisiones que, en un primer momento, siendo quizás beneficiosas para la población, pueden tener costos a mayor plazo”.

La economista llamó a estar atentos. “Pese a que la inflación se ha reducido, quiero ser taxativa en que la tarea de conducirla a la meta de 3% no ha terminado”, enfatizó ante los senadores.

En su cierre, planteó diversas preguntas: "¿Será posible, por ejemplo, recuperar la participación laboral hasta los niveles prepandemia? ¿Lograremos que la participación de las mujeres en el mercado laboral siga aumentando hasta acercarnos a los niveles de países desarrollados? ¿Qué ocurrirá con otro factor crucial de estas estimaciones, como es el nivel de productividad?".

“Debemos generar los espacios de flexibilidad necesarios para adaptarnos a un entorno crecientemente cambiante, pero que nos ofrece múltiples oportunidades disponibles a ser aprovechadas”, concluyó Costa.

Constitución, PIB tendencial y The Economist: sus otras definiciones

Ya en Santiago y a partir de las 3 de la tarde, Costa respondió preguntas de la prensa en compañía del gerente de la División de Política Monetaria del emisor, Elías Albagli.

La presidenta del instituto emisor abordó varias temas, siendo uno de los primeros el conteo del semanario británico The Economist que posicionó a Chile como una de las economías de mejor desempeño entre la OCDE este año, debido principalmente a su manejo en el control de la inflación.

"El Banco Central, más allá del ranking que pueda hacerse, está abocado día a día a reducir y dirigir la inflación a su meta del 3%, muy consciente del costo que tiene para los hogares esta pérdida de poder adquisitivo que generan tasas de inflación altas. Y el poder hacer converger la inflación es algo que nos motiva, es a lo que dedicamos nuestro trabajo, por lo tanto creo que el logro y lo que nos queda por hacer es lo que tiene trabajando día a día, y nos va a seguir teniendo trabajando con el mismo empeño", reflexionó.

"Un ranking, otro ranking... la meta nuestra es la convergencia de la inflación hacia el 3% en la última parte del 2024", enfatizó.

La economista fue consultada también por el efecto del fin del proceso constitucional en los niveles de incertidumbre que ha enfrentado la economía: "Cuando hicimos las proyecciones, lo que teníamos a la vista era cómo estaban evolucionando y cuál era la mirada que los mercados estaban incorporando sobre el devenir de la economía, y eso lo hacen siempre a través de sus percepciones de distintas variables, la incertidumbre es una de ellas, y penetran el precio de los activos".

"Más allá de eso, es absolutamente especulativo, lo que nosotros hacemos es proyectar a partir de lo que está en los precios de la economía los escenarios que hay y esa fue la perspectiva y la proyección que utilizamos", manifestó.

"La economía está siempre interrelacionada con todos los acontecimientos que están pasando en la sociedad, todos individualmente, pero no hay modelos que relacionen directamente la incertidumbre o no incertidumbre, si la Constitución o no Constitución. Lo que tenemos por delante es un camino como país, nuestras proyecciones están basadas en los datos efectivos, en cómo la economía ha ido respondiendo a los distintos desafíos de toda índole. Y en base a esa información estamos proyectando hacia adelante cuál es la evolución de la economía. Y la mejor proyección que tenemos es la que está incorporada dentro del IPoM (...). Si hay disrupciones, si hay algo que cambia, bueno, son escenarios que hay que ir viendo en el camino y vamos a estar atentos", cerró en su reflexión.

Tanto Costa como Albagli profundizaron en el denominado "corredor" de la TPM, que establece un cierto rango para la tasa de interés dependiendo de una serie de escenarios.

"El corredor lo que nos indica es que tenemos un determinado escenario central de la economía. En torno a ese escenario central, hay sensibilidades, pueden pasar cosas que nos inviten a acompañar con una política algo más contractiva o algo menos contractiva, según va evolucionando el entorno de la economía. Y las consideraciones que tome el Consejo en cada reunión, si el escenario en general es el que hemos descrito, se van a estar moviendo al interior de los valores que ahí se recogen. No es un compromiso, es simplemente una referencia respecto a, con el escenario actual y con las sensibilidades que uno hoy día visualiza, cuál es el entorno en el cual se van a dar esos movimientos", complementó.

Albagli agregó que el corredor muestra los promedios que tendría la TPM en los trimestres respectivos hacia adelante: en el primer trimestre de 2024 se ubicaría en torno a 8% en su borde superior y el inferior en torno a 7,6%, mientras que hacia fines del próximo año el borde superior promedia un 6% y el inferior en torno a 4%.

"Son rangos amplios, pero que dan una idea de la incertidumbre que el Consejo considera como relevante en este momento", señaló el economista.

Costa también explicó la caída que proyectó el Banco Central para el PIB tendencial, que se redujo en tres décimas a 1,9% para el lapso 2024-2033: "Esta diferencia en la cifra responde principalmente al cambio de decenio de referencia, pues la recuperación de la participación laboral post pandemia se va reduciendo en la medida que pasa el tiempo", aseguró.

Asimismo, dijo que no debiera ser una gran noticia, ya que se confirma la tendencia "decreciente desde hace años" del Producto de tendencia, algo que "no es nuevo". Asimismo, profundizó señalando que el nuevo decenio de cálculo dejá atrás un año de alta recuperación post pandemia.



Frente al complejo panorama que se vislumbra para el mercado laboral y que es recogido en el IPoM, Costa señaló que "no hacemos un llamado, hacemos una descripción de las distintas áreas de la economía y el escenario macroeconómico que estamos mirando. Es importante el desarrollo del mercado laboral en términos de lo que pueda pasar con el consumo, que es una variable relevante para proyectar el consumo. Por lo tanto, describimos en el informe lo que estamos viendo en el mercado laboral".

"Lo que vemos es que el empleo está avanzando lentamente, pero hay creación de empleo. Vemos que en la medida que hay inflación baja, los salarios reales están repuntando. La suma de los dos efectos está entregando un crecimiento en la masa salarial. El desempleo ha llegado a niveles de 8,9%, que son similares a promedios de trimestres anteriores, pero que están un punto porcentual por arriba del año pasado, y no vemos que los desarrollos generales del mercado laboral, en esta coyuntura macroeconómica y dado el ciclo macroeconómico que estamos viendo, estén desalineados a ese proceso", complementó.