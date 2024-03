Exbanqueros centrales ponen mesura a la expansión del PIB en 2023 y entran al debate sobre los sueldos pagados por los empresarios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El crecimiento mayor a lo esperado de la economía en 2023, con una expansión de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), fue el principal tema de debate en uno de los paneles del seminario Latam Focus de BTG Pactual, que contó con la presencia de exautoridades del Banco Central.

En la instancia participaron los expresidentes del instituto emisor, Rodrigo Vergara y José De Gregorio, y el exvicepresidente de la entidad, Manuel Marfán.

Ante un salón lleno, Marfán dijo que un 0,2% “no es una cifra para celebrar”, De Gregorio aseguró que la diferencia entre -0,2% (que era el resultado derivado de la suma de los Imacec anuales) y el 0,2% final es la misma que entre 0,8% y 1,2%, “y uno no hace un show” por eso; y Vergara dijo que “evidentemente no es un buen crecimiento”, pero que también entiende “el entusiasmo del ministro (Mario Marcel) en el sentido de que se esperaba menos”.

“Las proyecciones eran muy malas, el crecimiento fue solamente malo”, sumó el investigador senior del CEP. Hacia adelante, el economista sugirió que subir el nivel de PIB potencial en un punto sería “bueno” y subirlo en un punto y medio sería “extraordinario”.

“Chile no puede esperar” y debe aprovechar las “oportunidades” que hay, sumó Vergara y planteó que “el punto clave es que llevamos diez años con crecimiento de 2% y eso nos está pasando la cuenta en el tema fiscal”.

De Gregorio, por su parte, dijo que en crecimiento “estamos planos desde 2021”, y planteó que en América Latina “estamos perdidos en el tema de crecer”. Con un “sistema político fragmentado, es muy difícil pasar reformas, hacer cosas proproductivas, y hay muchas reformas y anuncio político más que basado en evidencia, basado en slogans que son llamativos”, criticó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Por su parte, Marfán lanzó que “a los chilenos no les gusta crecer, siempre hay cosas más importantes”. Y llamó al Gobierno a “terminar” las cosas, calificando a Marcel como el “gurú” y “patriarca” de la administración Boric en su preocupación por la economía.

Sobre la proyección de un crecimiento de 2,5% para este año de Hacienda, el investigador de Cieplan declaró que "está dentro de lo posible”, pero que “no sabe” si es la cifra que él pondría. Aún así, se podría llegar “al optimismo en las cifras de crecimiento de este año”. Esto de la mano de “un ambiente donde se recupere un ánimo de llegar a acuerdo en los temas importantes que definen la trayectoria del país de mediano y largo plazo”.

Otro de los temas que se tocó durante la conversación fue la política monetaria tanto en Chile como en el mundo. De Gregorio planteó que la situación se ha puesto “muy complicada para darle agresividad a la política monetaria”. Sobre la Fed de Estados Unidos, Vergara dijo que “se esperaba hace unos meses atrás que bajara más rápido, más intensamente la tasa de interés y hoy día se espera que haya menos de esa baja”.

Debate por mayores sueldos

Durante el panel, la conversación giró hacia la declaración de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, sobre que el empresariado debería subir los sueldos de sus trabajadores. Aquello “no tiene sustento técnico”, explicó Vergara.

Para De Gregorio, se debe poner ojo en aumentar la productividad para que con ello se logren mejores salarios. “Esta cosa de paguen más es como súper voluntarista”, calificó el decano de la FEN. Vergara estuvo de acuerdo en que el crecimiento es la vía.

“Hay una parte que no me gusta de la izquierda y es esa que tiene ganas de que suban los salarios, que paguen mejores salario, tiene ganas de que la distribución del ingreso sea mejor, tiene ganas de muchas cosas, pero no basta con las ganas (...) hay que hacer las políticas públicas para que las cosas ocurran”, postuló Marfán.