Invariabilidad regulatoria: la apuesta de Marcel para impulsar el fast track de proyectos de inversión

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó algunos de los aspectos que formarán parte del proyecto de fast track pro inversión que alista el Gobierno y que incluye una “invariabilidad regulatoria” para acelerar la materialización de iniciativas.

Marcel explicó que “vamos a proponer un fast track en el otorgamiento de permisos para proyectos que tienen una finalidad de descarbonización”.

Detalló que consistirá en tomar algunos de los temas que están en el proyecto de permisos sectoriales y “lo vamos a llevar también a la Evaluación Ambiental, entre ellos, procesos que se puedan llevar en paralelo en vez de secuencias ligados a la no reversión de los procesos”.

Marcel explicitó que lo que se busca “es que no se vuelva atrás en el otorgamiento de un permiso cuando en el proceso de evaluación surge una nueva norma, una lógica de invariabilidad regulatoria”.

Agregó que también está la centralización de la evaluación y otorgamiento de los permisos a estos proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) central, en lugar de regiones “para evitar la dispersión de criterios que a veces se produce a nivel regional. Eso entre varias otras características”.

Enfatizó que “con esto a lo que apuntamos es a ir más allá de la meta planteada en relación a la reforma de permisos -que es reducir en 30% los tiempos de los trámites- y reducirlo un poco más sin comprometer estándares medioambientales y con una finalidad que también es ambiental, porque al acelerar las inversiones en descarbonización, eso va a permitir retirar antes las centrales a carbón del sistema de generación eléctrica en Chile”.

Defensa de Etcheberry

Marcel también se refirió a los cuestionamientos de gremios y parlamentarios al desempeño del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien se encuentra invitado a una sesión en el Senado para analizar diversos temas como las alzas de contribuciones de bienes raíces y las intermitencias en la plataforma de la Operación Renta.

“La evaluación que tenemos nosotros del director y del servicio es que está actuando con la rigurosidad que merece la fiscalización tributaria”, sostuvo de entrada Marcel, quien agregó que “en Chile la elusión de impuestos es un problema y si no hay una autoridad tributaria con dientes y con voluntad de ejercer su rol, no vamos a lograr de que se cumplan las obligaciones tributarias. No veo otro camino”.

Planteó que “me llama la atención estas convocatorias que parten por un juicio, en lugar de convocarse a saber cómo se está aplicando tal o cuál norma; y ese juicio se adelanta sobre la base de la opinión de actores que son parte interesada. Los contadores y los abogados tributaristas no son un actor neutro en el tema tributario, son quienes litigian con el servicio”.

Sostuvo que “son quienes asesoran los contribuyentes, entonces, por alguna razón por el solo hecho de tener un paraguas gremial parece suponerse que hay una suerte de neutralidad, pero la verdad, y esto lo vimos durante toda la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario, ahí tenemos abogados tributaristas que están continuamente asesorando a los contribuyentes para aprovechar resquicios de la legislación y pagar menos impuestos y después acusan el servicio de actuar con rigurosidad sin escuchar al director”.

Afirmó que “estoy seguro que el director será capaz de explicar o responder a todas las consultas que tengan los parlamentarios, pero ojalá que uno viera una convocatoria que le dieran el beneficio de la duda a las autoridades, para que cuando uno concurre a estas sesiones se pueda sacar algo en limpio y constructivo”.