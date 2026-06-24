Matías Acevedo: “Hago un llamado al Consejo Fiscal a que sea más claro”

El exdirector de Presupuestos y hoy académico de la Universidad de los Andes, Matías Acevedo, abordó el debate que se ha generado por el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que desecharía la denuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de un error en las proyecciones realizadas en el gobierno anterior que implicaría aumentar en US$ 10.600 millones las necesidades de endeudamiento del Estado hacia 2030.

En conversación con DF al Cierre, el economista fue más bien cauto con el informe del Consejo, recalcando que hay supuestos que no han sido explicados.

“En principio no lo veo como una marcha atrás en la denuncia que se hizo en su momento respecto a la inconsistencia”, planteó el académico.

De hecho, reparó en que el CFA señala que ni su informe ni los Informes de Finanzas Públicas (IFP) del tercer y cuarto trimestre del 2025 logran explicar por qué la proyección de deuda aumentó en solo US$ 4.000 millones para el lapso 2026 a 2030, en lugar de los US$ 14.000 millones que empeoró la proyección de déficit fiscal para ese lapso.

“No es que el CFA está diciendo marcha atrás, sino que está reconociendo que los supuestos para hacer ese cambio que hizo la administración anterior no estaban a la vista y, por lo tanto, básicamente dice yo no puedo opinar de eso”, manifestó.

De hecho, Acevedo apuntó a un problema de comunicación en la manera que el Consejo transmitió los resultados de su informe.

“Yo hago un llamado al Consejo Fiscal cuando vienen estos temas, que sea más claro, porque hoy día queda en la opinión pública la sensación de que, por un lado, se está desmintiendo, pero por otro lado, el informe es clarísimo. Dice que esta falta de cuadratura corresponde a una proyección que había incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados”, lanzó quien encabezó la Dirección de Presupuestos entre 2019 y 2021.

“Acá claramente no se comunicó de forma adecuada porque generó esta confusión (...) Entonces, validar que las cifras cuadran no es lo mismo que validar que reflejan de manera realista la necesidad de financiamiento del Estado. Ese es el punto de fondo”, complementó el economista.