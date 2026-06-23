Pese a informe del CFA, Quiroz insiste en que el gobierno anterior cometió errores en estimaciones que no se reflejaron en el aumento de la deuda pública

"Ese error de cálculo existió definitivamente porque está basado en supuestos que no han sido explicitados, y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error", dijo la autoridad.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió este martes en su tesis de que el gobierno de Gabriel Boric cometió errores en la proyección de deuda pública que habrían derivado en US$ 10.600 millones en deterioro del déficit fiscal que no se habrían reflejado en mayores necesidades de endeudamiento para el lapso 2026 a 2030.

Esto, pese a que un informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), dado a conocer este lunes, desestimó una "inconsistencia aritmética" en las proyecciones.

Tras participar en la comisión de Hacienda del Senado que analiza el proyecto que incrementa en US$ 6.200 millones el techo máximo de endeudamiento del Estado para este año, Quiroz abordó el tema pese a que buscaba mantenerse al margen para no incidir en la votación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

"Lo que hace el informe del CFA -y lo voy a leer textual- es que dice que no hay inconsistencia interna. Lo que matemáticamente quiere decir es que las cuentas suman, pero esa inconsistencia interna se hace basada en unas partidas identificables que no tienen ninguna base, y eso lo dice textual", dijo Quiroz.

De hecho, agregó leyendo de forma textual el reporte del Consejo, en relación a una partida denominada "ajustes medidas correctivas": "El informe del CFA ni los Informes de Finanzas Públicas ni los antecedentes recibidos permiten reconstruir su origen ni el criterio utilizado para determinar su monto. Estamos hablando de $ 2,1 billones no explicados y es un número muy significativo, 0,6 o 0,7 puntos del PIB", agregó.

"Ese error de cálculo existió definitivamente porque está basado en supuestos que no han sido explicitados, y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error. Y tanto es así, que el informe que hace recientemente el Consejo Fiscal Autónomo no hace si no confirmar que hay problemas hacia adelante en materia de deuda, que son los que se advirtió originalmente en el informe del primer trimestre de este año. Confirma eso", reforzó.

El ministro de Hacienda también abordó un informe entregado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la comisión revisora de la acusación constitucional contra Grau que también habría desechado la tesis de un error en las proyecciones de deuda.

"Ese es un error. Eso está basado en la cita de la primera frase de ese informe de la Dipres, que me sorprende que esté hecho público porque es un intercambio privado entre la Dipres y el Consejo Fiscal Autónomo. Pero bueno, ya que estamos acá, los invito a leer lo que dice completamente ese informe de la Dipres y dice exactamente lo contrario".