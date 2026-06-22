Comisión Revisora de la AC contra Grau recomienda rechazar el libelo oficialista y la DC anuncia voto en contra

La instancia desestimó laa cusación impulsada por Republicanos y Nacional Libertarios. El reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo marcó el debate y fue utilizado por ambos bandos políticos para defender sus posiciones.

Con la recomendación de rechazar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau irá el informe de la Comisión Revisora, que deberán tener los diputados este martes a partir de las 10:00 horas, aunque este no es vinculante. El reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo fue utilizado por algunos de los diputados ya fuera para votar a favor como para hacerlo en contra.

De hecho, tres de los integrantes opositores de la comisión fueron los que votaron en contra: la presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando; el liberal Alejandro Bernales; y, por último el independiente en la bancada del PPD, Carlos Bianchi.

En su argumentación, este último utilizó el informe del CFA que, desde su punto de vista, resultó ser el insumo más “relevante” para el análisis de la acusación. Para el diputado opositor con el documento, conocido justo cuando la sesión de la Comisión Revisora de este lunes llegaba a su fin, “se desenmascara todo el discurso que hemos venido escuchando de los acusadores, el propio ministro Quiroz y el gobierno”.

La DC anuncia voto en contra

Desde el oficialismo, la diputada demócrata Joanna Pérez se abstuvo, dejando solo al representante del Partido Republicano, Luis Sánchez, cuya colectividad se sumó al Partido Nacional Libertario, en la presentación de la acusación constitucional, y quien fue el único en visar la acusación.

El diputado republicano, en tanto, también usó el reciente documento del CFA, asegurando que “el nuevo informe no echa por tierra lo alegado en la acusación constitucional”.

Cuando esto ocurría, los diputados de la Democracia Cristiana, a través del jefe de bancada Jorge Díaz, anunciaba que votará en contra de la acusación. Así, comienza a estrecharse la ventaja con la que aparentemente contaba el oficialismo para aprobar el libelo.