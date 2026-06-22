Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Comisión Revisora de la AC contra Grau recomienda rechazar el libelo oficialista y la DC anuncia voto en contra

La instancia desestimó laa cusación impulsada por Republicanos y Nacional Libertarios. El reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo marcó el debate y fue utilizado por ambos bandos políticos para defender sus posiciones.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 19:00 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional Oposición oficialismo CFA Claudia Rivas
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

SII identifica a 84 empresas de alto riesgo fiscal que informan rentabilidades por debajo del nivel de su industria
2
Empresas

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”
3
Regiones

Ancali prepara el salto al consumidor final y apuesta a vender leche con marca propia
4
Economía y Política

Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile:“La inflación que estamos viendo está más cerca del 3,5% y podría llegar tan bajo como 2,3%-2,5% en mayo del próximo año”
5
Empresas

Cuando el directorio deja de pensar igual: diversidad de perfiles gana terreno en contexto de máxima incertidumbre en las empresas
6
Empresas

La cruzada de CMPC por revivir desde la extinción al árbol símbolo de Rapa Nui ya rinde sus frutos
7
Mercados

Juan Pablo del Río vende US$ 20 millones en acciones de Falabella
8
Regiones

Jorge Mohr de Nefuen proyecta que "el negocio de las avellanas llegará a US$ 1.200 millones” en Chile, duplicando su facturación en la próxima década
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete