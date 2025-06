Sergio Lehmann y la cuenta pública: "Los anuncios fueron bien menores, ya que es un Gobierno que le queda poco tiempo"

Algo más de dos horas y 30 minutos duró la última cuenta pública del Presidente de la República, Gabriel Boric, instancia en la que entregó anuncios en materia laboral, energética e infraestructura.

El economista jefe de Bci Estudios, Sergio Lehmann, siguió el discurso televisado del mandatario, rescatando algunas materias pero echando de menos un mayor énfasis en propuestas para aumentar el crecimiento de largo plazo de la economía.

- ¿Con qué sensaciones queda después de la cuenta pública?

- Que los anuncios fueron bien menores, ya que es un Gobierno que le queda poco tiempo y, por lo tanto, la posibilidad de grandes cambios o reformas relevantes en lo que queda son muy menores, entendiendo además de que ciertamente sobre algunos temas en particular no hay piso político para avanzar. En términos generales, uno leería un tanto una visión que tal vez no está alineada con la realidad que uno ve en materia de crecimiento, tal vez mucho más favorable de lo que uno reconoce a partir de lo que es el estado actual de la economía.

- ¿En qué sentido?

- En el sentido de que no ha habido avances en reformas estructurales que efectivamente permitan un mayor crecimiento. Creo que eso más bien queda pendiente para un próximo Gobierno. Tal vez algunos proyectos que eran importantes y emblemáticos, como por ejemplo, lo que tiene que ver con permisología, está avanzando en el Congreso a un ritmo demasiado lento; y en temas tributarios, también se reconoce la imposibilidad de hacer una reforma importante con el propósito de generar mayores incentivos a la inversión.

Por lo tanto, diría que en términos generales fue bastante insípido. Pero se entiende porque en realidad hoy día estamos hablando de un Gobierno que venía con una propuesta disruptiva y que rápidamente se dio cuenta de que no había piso político ni social. Es responsabilidad de un próximo Gobierno avanzar en reformas para que efectivamente el crecimiento despegue. Vamos a tener un Gobierno con un crecimiento bien mediocre, con problemas estructurales, pero bueno, quedará para el futuro hacerse cargo de ello.

- El Presidente dedicó pasajes de su discurso a hablar de la importancia del crecimiento, de que tenía confianza en que se podía retomar una mayor expansión. ¿Coincide?

- Yo creo que es como echarle la culpa al empedrado. Efectivamente, hoy día el crecimiento potencial de Chile es 2%. En estos cuatro años va a estar algo por debajo de eso. Pero en realidad cuando uno enfrenta un escenario como ese, lo que un Gobierno tiene que hacer es hacer las reformas con el propósito de permitir elevar el crecimiento a largo plazo.

El Presidente dijo que eso es lo que se podía crecer, cuando en realidad se creció lo que se podía crecer justamente porque no se hicieron reformas, porque no nos hicimos cargo de aquello, de limitaciones estructurales que hoy día nos están llevando a crecimientos más bien débiles, pobres.

- Hubo anuncios en materia de descarbonización, incentivos a las contrataciones y nuevas inversiones en Metro. ¿Ayudan al crecimiento?

- Creo que se quedan cortos. Son naturalmente señales que uno ve con buenos ojos, particularmente lo que tiene que ver con descarbonización. Afortunadamente por el lado de la energía se ha ido avanzando y potenciando lo que tiene que ver con energías renovables no convencionales. Pero ojo, hay muchos proyectos en esa línea que están muy parados. La permisología está poniendo problemas. Entonces no es suficiente cerrar algunas centrales importantes, porque mientras eso no lo estemos supliendo correctamente con otras fuentes de energía y facilitando que se estén desarrollando proyectos en esa dirección, la verdad es que queda un poco incompleto el anuncio. Lo del Metro se ve con buenos ojos, siempre es bueno que haya inversiones y mejoría en infraestructura.

- ¿Cuánto ayuda el anuncio de una nueva reforma al sistema político?

- Es esencial. Efectivamente, estamos todos los analistas de acuerdo de que es necesaria una reforma al sistema político. Hoy día, con la atomización que hay en el Congreso, es muy difícil buscar acuerdos y consensos, retomar una senda que para Chile fue muy exitosa en ese sentido me parece esencial. Todo esfuerzo y toda señal que apunte en esa dirección es bienvenido.