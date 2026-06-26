Toma forma el cambio de mando en la FEN: la reunión entre Landerretche y De Gregorio

El expresidente de Codelco sucederá al extimonel del Banco Central en el decanato en las próximas semanas.

Comienza a tomar forma el traspaso de mando en el decanato de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

Y aunque aún faltan 10 días para que el ganador de las elecciones de este martes, el economista Óscar Landerretche, asuma sus funciones, este jueves se reunió por algo más de una hora con el decano saliente, José De Gregorio, en una reunión para ultimar detalles del traspaso.

La reunión cerró una álgida semana para Landerretche, quien el martes se hizo del decanato obteniendo el 54,66% de los votos en el balotaje frente a su contrincante, el exsubsecretario de Hacienda (2014-2017), Alejandro Micco, quien totalizó un 45,34% de las preferencias.

Uno de los principales desafíos del economista será justamente diferenciarse de Micco, quien era visto como la continuidad del saliente De Gregorio, de quien además fue jefe de campaña, en las elecciones de 2018.

Landerretche asumirá sus funciones el próximo lunes 6 de julio, cuando reemplace en la silla del decanato a De Gregorio, quien ostentaba el decanato desde 2018.

De esta forma, el expresidente del directorio de Codelco (2014-2018) se convertirá en el decano número 20 de la FEN, para el período 2026-2030.

Landerretche deberá saber administrar una facultad con un total estimado de 4.924 estudiantes, con 3.924 de pregrado y en torno a 1.000 de posgrado, además de 111 académicos pertenecientes a la FEN.