Sofofa responde a Boric por críticas a empresariado: “Es crucial acabar con la percepción de que invertir es incompatible con la protección del medio ambiente”

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro reaccionó a las declaraciones que dio este martes el presidente, Gabriel Boric, en las que el mandatario criticó la respuesta del sector empresarial a la Cuenta Pública realizada el domingo.

"No estoy acá para dejar contento a los grandes empresarios y el tener diferencias con los representantes de los grandes empresarios y las patronales es algo que no me parece un insulto”, dijo hoy Boric en conversación con Tele13 radio.

Consultada por las declaraciones del presidente, Navarro señaló que "es crucial acabar con la percepción de que invertir es incompatible con la protección del medio ambiente; al contrario, una inversión bien planificada, con reglas sólidas y procesos eficientes, es la base para un crecimiento sostenible y con visión de futuro".

Para ella, impulsar la inversión no debería ser visto como una opción excluyente. "Crecer y cuidar el medio ambiente son dos caminos que deben ir de la mano, construyendo el puente hacia un desarrollo efectivo y responsable", dijo.

Así, agregó que desde Sofofa "creemos que no hay tiempo que perder ni espacio para discusiones que alejen del objetivo común. Lo urgente es avanzar en una hoja de ruta clara, que genere confianza, impulse proyectos y reactive nuestra economía".

Con todo, a modo de cierre, la líder empresarial planteó que "estamos convencidos de que el futuro de Chile se edifica sobre más inversión, colaboración e innovación. Esa es la promesa que hace el sector empresarial que representamos: liderar con responsabilidad, actuar con urgencia y seguir avanzando, porque Chile no puede seguir permitiendo perder tiempo".