Boric desde Argentina: preocupado por bajo apoyo a Convención y reitera rechazo a quinto retiro de fondos desde las AFP

El presidente Gabriel Boric reforzó el llamado al oficialismo a no apoyar un nuevo retiro de fondos desde las AFP argumentando que sería una medida que no solo afectaría a la economía, sino que también a las personas y sus ahorros previsionales.

Desde Argentina, donde desarrolla una gira, el mandatario se pronunció por lo señalado por dirigentes del PC dispuestos a analizar el quinto retiro o un retiro acotado de $ 1 millón para casos especiales. “No hay ningún desmarque, conversé ayer con Guillermo (Tellier) y me parece bien que todo proyecto se reflexione, pero tengo plena confianza de que el PC y todos los partidos que integran el gobierno van a tener la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga para las personas que hoy lo solicitan”.

Agregó que “a veces para poder hacer cosas que florezcan en el largo plazo hay que apretar los dientes y saber que hay medidas que son impopulares. Sabemos que hay gente que la está pasando mal, por eso nuestro plan de recuperación inclusiva”, que anunciará en próximos días.

Afirmó que “ojo, no se puede pretender solucionar a punta de retiros de fondos las desigualdades estructurales de la sociedad chilena. Eso es pan para hoy y hambre para mañana” y agregó que “si queremos construir un verdadero sistema de seguridad social debemos cuidar también el ahorro previsional”.

El mandatario explicó que no se trata de un tema de montos. “El promedio de los retiros anteriores es de $ 1,5 millón y bajarlo a $ 1 millón no soluciona el problema. Transferencias directas de esas características hoy día serían un daño importante a la economía del país y que haría valer menos justamente los ahorros de las personas tenemos que cuidar el empleo y fortalecer la economía; esa es la posición que como gobierno vamos a tener”.

Compromiso con la Convención

El mandatario también abordó la baja en apoyo que ha experimentado el proceso constituyente. “Me preocupa, no soy indiferente a lo que sucede. Los sondeos de opinión son preocupantes y un llamado de atención para todos los que creemos que este proceso es necesario”.

Manifestó que “he escuchado a gente que votó Apruebo y que hoy tiene dudas. Esas dudas no pueden ser ignoradas, la discusión es solamente comunicación o echarle la culpa al componente externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”.

Boric dijo que “mi llamado es a buscar transversalidad para construir una constitución que sea un punto de encuentro al igual que el plebiscito. Eso indica que hay que darse espacio para que los acuerdos sean más amplios que hasta hoy”.

El mandatario planteó que “tengo confianza en la Convención, respeto su autonomía, pero no pretendo ser indiferente. No es un proceso para nuestro gobierno, la constituyente está trabajando en función de los próximos 50 años, no es una Constitución para mí”.