Diputados de RN solicitan crear comisión investigadora por eventual “actuación ilegal” de Conadi en compra de tierras

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado, Jorge Rathgeb y Juan Carlos Beltrán solicitaron la creación de una comisión investigadora a fin de reunir información relativa a determinados actos del Ministerio de Desarrollo Social y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la compra y entrega de tierras y otros beneficios de conformidad con el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y el Fondo de Desarrollo Indígena.

Además, informaron que acudieron a Contraloría para conocer si se cumplió la glosa del presupuesto 2024 para la compra de tierras, donde se exige que el predio adquirido no haya sido violentado o perturbado.

Los parlamentarios esperan un pronunciamiento para verificar la legalidad del acto de adquisición, en específico, del predio El Nudo de Freire, que fue comprado por Conadi.

Mellado explicó que “creo que esto no es correcto, por eso recurrimos a Contraloría para que revise si es legal o no este contrato de compra entre la comunidad y el dueño. Esto no está de acuerdo a la ley, esto hay que echarlo para atrás, porque no podemos seguir comprando predios al que es más fuerte, al que usa la violencia o usurpa”.

El requerimiento ya fue ingresado a la Contraloría en Santiago y para la solicitud de comisión investigadora están reuniendo las 62 firmas necesarias para los primeros días de enero, cuando se retome el trabajo legislativo.