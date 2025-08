Frei critica duramente el apoyo de la DC a Jeannette Jara: "Traiciona los principios que lo formaron y es un camino que no voy a seguir”

El exmandatario, eso sí, señaló que no renunciará al partido.

El exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle marcó distancia con la decisión de su partido, la Democracia Cristiana (DC), de apoyar la candidatura de Jeannette Jara.

En el marco del seminario "Crecimiento e Inversión. ¿Estamos preparados?”, organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Frei fue particularmente crítico con la decisión de la tienda en la que ha militado toda su vida.

“El partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa a los extremos políticos en los años 35. Hoy con profunda consternación veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales. Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir”, declaró el exPresidente de la República.

Sin embargo, el exsenador fue enfático en que, pese a los distintos lineamientos que -a su juicio- había adoptado la Democracia Cristiana, no tenía la intención de renunciar al partido.

“Que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido al que he participado desde toda mi vida, casi 70 años de militante. No voy a abandonar estos ideales fundacionales porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos del compromiso y de la prosperidad”, señaló.

Por otra parte, Frei abordó con cierta ironía la etiqueta que lo acompañó durante su mandato sobre sus frecuentes viajes. Aseguró que justamente eso era lo que el país necesitaba en ese momento: abrirse al mundo, atraer inversiones y potenciar el comercio exterior, un ámbito que, a su parecer, el actual Gobierno ha descuidado. Para ilustrar su punto, el exPresidente utilizó la metáfora de un avión que necesita despegar, pero “con otros conductores”.