Sistema previsional y cifras de empleo enredan a Jara con sus asesores económicos, pero candidata zanja: “Hay múltiples caminos para terminar con las AFP”

Diferencias se generaron en las últimas horas entre la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, con sus nuevos asesores en materia económica nombrados hace una semana.

Esto, en relación a las cifras de desempleo, donde Luis Eduardo Escobar reconoció que las reientes cifras “son un desastre” y se abrió a reducir ministerios; mientras que Osvaldo Rosales descartó terminar con las AFP.

Escobar, en un seminario junto a otros jefes económicos de campaña, planteó que “hoy tenemos 25 ministerios y algunos países, los más poderosos, 9 o 12; ¿cómo un Presidente va a dirigir una reunión de gabinete? ¿Cómo se van a poner de acuerdo 26 personas? El sistema está fallido”. Aunque posteriormente precisó que es un tema que no ha hablado con la candidata.

En tanto, Rosales indicó en CNN Chile Radio que “se aprobó una reforma de pensiones y hay que jugarse para que esa reforma se aplique. Por tanto, el tema de cambio de las AFP no está en la agenda económica ad portas".

Jara fue consultada hoy por esos dichos. Sobre disminuir ministerios, dijo que “todas las conversaciones programáticas las estamos dando, no me voy a cerrar a debates pero en modernización del Estado a mí me interesa que el Estado se fortalezca, donde no hay Estado entra el crimen organizado, el Estado tiene desafíos de modernización y esa conversación la vamos a hacer con los funcionarios”.

Sobre la calificación de Escobar de cifras de empleo “desastrosas”, planteó que “en materia de empleo el debate que debemos dar es cómo preparamos nuestro mercado laboral para los cambios que se están experimentando, pareciera que no está pasado nada, cuando la IA, la automatización y la multifuncionalidad le han pegado duro al empleo”.

Y defendió su gestión al mando del Ministerio del Trabajo, señalando que “cuando fui ministra tuvimos posibilidad de crear 570 mil empleos, no 141 como dice Evelyn Matthei, que lo encuentro realmente muy lamentable. Pero si damos el debate en base a pequeñas consignas, no vamos a solucionar el futuro del empleo”.

Sobre los dichos de Rosales y no avanzar en el fin de las AFP, enfatizó que “para mi Gobierno va a ser fundamental implementar la reforma previsional que tiene varios hitos, entre otros generar una nueva institucionalidad, donde no solo van a estar las AFP”.

Jara sostuvo que “si las AFP se pueden terminar o no, va a depender mucho de la correlación de fuerzas política y social que tengamos. Yo en eso he sido clara, a mí me hubiera gustado que en este Gobierno se hubieran terminado las AFP, pero no se pudo, porque aunque a la gente las AFP no le gustan, escogió a muchos parlamentarios a los que sí le gustan, y las defendieron en el Parlamento con dientes y uñas”.

La exministra señaló que “nosotros vamos a conversar todos esos temas dentro del programa, son temas que recién se están esbozando, pero tengo claro que para terminar con las AFP hay varios caminos”.

Explicó que “uno es el que genera la reforma generando nuevos inversionistas y actores, me gustaría que luego podamos avanzar en un inversionista público, ¿por qué no? Que la gente pueda optar con libertad de elección, que es lo que la derecha se opuso férreamente y no entiendo por qué si ellos son los que más pregonan libertad de elegir, ¿por qué la gente no podría elegir estar entre una entidad pública versus una privada? Es una buena pregunta para la derecha”, concluyó.