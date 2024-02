Lagos Weber profundiza en el retiro del expresidente Lagos y defiende a Boric: “En las decisiones gruesas me interpreta y me deja tranquilo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El martes pasado el expresidente Ricardo Lagos Escobar sorprendió al mundo político al publicar un video en el que anunciaba su retiro de la vida pública. Las reacciones no se hicieron esperar y mayoritariamente apuntaron al vacío que deja un liderazgo que superó las barreras de su sector por más de 30 años. El resto de la semana no han sido pocos los análisis sobre lo que ha sido su aporte al país y a su figura de “estadista”.

Este viernes, su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), profundizó en la decisión del exmandatario, no sólo respaldándola, sino también destacando su trayectoria en la política nacional. En conversación con Radio Duna, el parlamentario oficialista repasó algunos de los episodios más recientes del expresidente en la política contingente, subrayando que desde algunos sectores que hoy están en el Gobierno, “con Lagos, hubo mucho encono”, en el marco de las críticas a los “30 años”.

Carlos Peña: “Lagos fue desplazado por un equivocado diagnóstico sobre lo que había ocurrido en los últimos 30 años"

Desde el punto de vista del senador, ello se debió a que “fue el que con más ahínco le dio un marco político, un marco teórico, a lo que fueron las políticas públicas de esos años, hizo un esfuerzo conceptual, intelectual, de darle un marco político a todo eso y, además, fue el que con más fuerza defendió ese periodo. Él es de los convencidos de que lo que se hizo fue lo que había que hacer, sin perjuicio, de que hay muchas obras humanas que tienen errores”.

Aludiendo al periodo de la Concertación, Lagos Weber añadió que “el peso de los hechos nos muestra, también, que la vida no es solamente plantearse un sueño, sino tener la capacidad y la convicción de realizar algo de ese sueño y aterrizarlo. Eso fue lo que Lagos y otros presidentes han hecho”.

Candidatura frustrada

El parlamentario oficialista también revisó el frustrado segundo intento de su padre por llegar a La Moneda, en que el Partido Socialista –encabezado en ese momento por el actual ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde- le dio la espalda, optando por respaldar la figura del entonces senador Alejandro Guillier.

Según Lagos Weber, ese episodio “fue una decisión difícil de entender, esa opción… Y, bueno, la política es la política y cada uno sacará sus conclusiones. Ciertamente no fue algo que a mi viejo le haya gustado, o al entorno… alguien decidió, un sector, un partido, por mayoría, democráticamente entiendo, una opción política que creyó que era la mejor para el momento y eso hay que respetarlo. Lo cual no significa que yo piense que Lagos no estaba a la altura para poder conducir el país nuevamente; al contrario, estaba más que capacitado y probado para aquello”.

Sin embargo, respecto a las críticas de que fue objeto el exmandatario en el marco de ese debate, reflexionó “que lo que sí se puede cambiar o modificar es que aquellos que dijeron lo que dijeron, tal vez tienen la oportunidad de atemperar su mirada de entonces”, pues “yo siento que tienen la oportunidad de replanteárselo, el mismo presidente Gabriel Boric, que fue muy duro con los 30 años, fue muy duro, recurrentemente conversa con mi viejo. Y de buena leche, de buena forma. De hecho, para la segunda vuelta, me preocupé de que ocurriera ese encuentro (…) y fue bueno, porque Lagos estaba pensando para adelante y no para atrás”.

En una actitud más reposada, el senador del PPD, continuó su razonamiento, señalando que “lo que queda, al final, es la mirada larga, la historia larga, grande. Lo importante es que los que quieran entrar en esa historia larga, grande, tienen que tener la capacidad de tener la mirada larga y grande también”; y, a su juicio, “hay muchos sectores de la generación joven que lo hacen, así como hay sectores a los que, tal vez, les cuesta más, pero siempre hay una oportunidad de enmendar. Todos nos equivocamos”.

Convocatoria al Cosena

A propósito de esa reflexión, el parlamentario entró de lleno a las críticas que se le han realizado al presidente Gabriel Boric, a raíz de la decisión de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el lunes 5, asegurando que “no lo interpreto como una voltereta. Creo genuinamente que hay una mirada que tiene el Presidente, en particular, de revisitar su yo pasado y mirar con otros ojos. Si no, no hubiera formado el Gobierno que formó, en primera instancia, cuando tenía todo el viento a su favor”.

En este sentido, planteó que “nadie obligó al Presidente a formar un gabinete con Mario Marcel, pero sintió la necesidad de ampliar esa base de apoyo y eso se ha visto reforzado en muchas decisiones. Yo diría que, salvo el tema de los indultos, bueno, puede que haya otro por ahí dando vueltas, pero en las decisiones gruesas que ha tomado el Gobierno, en todas me interpreta y me deja tranquilo”. Y detalló que esa es su postura en materias como política exterior, derechos humanos, políticas públicas; en estados de excepción, el despliegue de los militares, en la agenda de seguridad. E hizo hincapié en que “este es el Gobierno que más recursos le ha puesto a las policías”.

Desde su punto de vista, el mandatario ha cambiado desde lo que fue su discurso original, “a mi juicio, para bien, con costos que tiene para la coalición primigenia del Presidente y eso lo quiero valorar. Por lo mismo, dijo estar optimista, aunque “esperaría sí que la oposición también madurara”.