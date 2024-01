Mario Desbordes (RN): “Espero que Sebastián Piñera no sea candidato, (pero) creo que él sí quiere ser presidente”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aunque el Gobierno recién está llegando a la mitad del mandato, en los partidos políticos ya analizan nombres para competir en la carrera de las elecciones presidenciales de 2025.

Todo indica que el oficialismo tiene una tarea mucho más difícil que la oposición, donde la figura de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI) parece estar muy bien posicionada, incluso mejor que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Sin embargo, y aunque ambos han asegurado no estar disponibles, inevitablemente los nombres de los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera siguen generando debate en sus respectivos sectores.

Tal es el caso de este último, sobre quien su exministro de Defensa Mario Desbordes (RN) aseguró que quiere ser nuevamente Presidente de la República.

En conversación Radio Infinita, el también expresidente de Renovación Nacional manifestó que “espero que Sebastián Piñera no sea candidato. Ya fue dos veces presidente (…) yo creo que él sí quiere ser presidente, no tengo duda. No le creo nada. Estoy 100% convencido que quiere ser candidato presidencial”.

Pero también se refirió a la situación de Bachelet, con quien fue muchos menos incisivo, especulando que “si Michelle Bachelet no se va a la ONU, probablemente la planten a una candidatura presidencial” y aunque admitió que desde su punto de vista, la expresidenta “evidentemente es una tremenda candidata”, aclaró que “Evelyn es mejor”.

Además, criticó a su sector por la postura que ha mantenido en estos años en materia de seguridad, advirtiendo que “la oposición tiene que dejar de lado el discurso de que el Gobierno no ha hecho nada y que está todo malo. El Gobierno ha tomado medidas correctas (…) no me cabe duda que (Carolina) Tohá, (Eduardo) Vergara y (Manuel) Monsalve han hecho el esfuerzo”.