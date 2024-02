Monckeberg y opción de Matthei de ser continuadora de Piñera: “Sería aconsejable tenerla en primarias, pero de ahí a pasarle la posta de que ella es, no”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ex ministro de Vivienda y ex presidente de RN, Cristián Monckeberg, sostuvo que luego del fallecimiento del exPresidente Sebastián Piñera, es prematuro hablar de quién asumirá el liderazgo de la centroderecha debido que “no es reemplazable, podemos buscar alternativas, personas que vengan hacia adelante, pero no es reemplazable. La gran pregunta es cómo la coalición empezará a funcionar nuevamente, porque no está funcionando la coalición”.

En conversación con Tele13 Radio planteó que la posibilidad de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), sea vista como la continuadora del legado de Piñera “es injusto con ella. Todo apunta a que va a ser candidata presidencial, que va a ir a primarias, que sería bastante aconsejable tenerla, pero de ahí a pasarle la posta de que ella es, no”.

Tomando en cuenta que este es un año electoral debido a que en octubre se realizarán las elecciones municipales y el próximo presidenciales, el ex ministro sostuvo que es el momento de buscar rostros para la campaña de la coalición “tenemos que buscar opciones para enfrentar las elecciones que se nos vienen y propuestas para ser una alternativa de gobierno real, creíble, que sea exitosa en el tiempo y recordada. A raíz de eso van a ir surgiendo liderazgos”.