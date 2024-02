Rodrigo Pérez Mackenna, exministro de Piñera: “Evelyn Matthei probablemente está mejor posicionada para asumir un liderazgo importante”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

-Usted estuvo para la reconstrucción tras el 27 F. ¿Cuál evento va a ser más difícil?

-La magnitud de esto es considerablemente menor a lo que fue el terremoto del 2010. Estamos hablando de poco más de 7.000 viviendas, y en 2010 estábamos hablando de 222.000, y con una dispersión diferente. Aquí, básicamente es Viña del Mar, donde está el 78% del problema; luego Quilpué, un 20%; y 2%, algo muy muy pequeño, en Villa Alemana. Es una catástrofe muy dura, más de 130 muertes, que es una tragedia muy grande, pero de otras proporciones que el 27 F. No quiero decir que sea algo fácil. Pero el otro era un problema 30 veces más grande y disperso. El 80% estaba en tres regiones del país.

-¿En qué plazo debiera resolverse parte importante de las 7.100 viviendas?

-Yo pienso que de aquí un par de años esto debiera tener un avance significativo, sino estar prácticamente terminado (…) Ojalá que aquí haya sentido de urgencia e hitos precisos y se puedan ir exigiendo cumplir en el tiempo. Hitos responsables y con fechas que se tenga que cumplir.

-¿Cuáles son las expectativas realistas de que este trabajo sea considerado por el gobierno y no queden en el camino por factor político, al venir de la centroderecha?

- Espero que no. De aquí para adelante es resorte del gobierno hacer suyas algunas de estas ideas. Pero están todos los incentivos puestos para que las buenas ideas sean acogidas y esto salga rápido. Esto debiera ser un insumo para que el gobierno presente su propio plan. Nos comentaron que la idea de ellos era presentarlo la tercera o cuarta semana de marzo. Le haría una sugerencia al gobierno: ojalá lo presenten antes, que sea más rápido.

“El Presidente deja un vacío muy grande”

-¿Alguna vez viajó con el exPresidente Sebastián Piñera en su helicóptero, con él pilotando?

-Sí. Tuve la oportunidad de viajar en su helicóptero con él y con Douglas Tompkins, en Tantauco. Llegó ahí Douglas Tompkins con su esposa y salimos con el Presidente a dar un paseo, recorrer la costa poniente de la isla, una caleta muy linda, donde hay unas colonias de lobos marinos.

-¿Quién debería tomar la posta de liderazgo y del legado del piñerismo?

-El Presidente deja un vacío muy grande, y eso se va a ir haciendo patente cada vez con más fuerza. Espero que su partida sea inspiradora para la unidad de nuestro sector. Y pienso -creo que Alfredo Moreno lo dijo-, que Evelyn Matthei probablemente está mejor posicionada para asumir un liderazgo importante en nuestro sector. Pero se requiere un esfuerzo de unidad, ojalá armar una coalición amplia, desde Demócratas y Amarillos, hasta Republicano.

-¿Incluido Republicano?

-Pienso que si no es en una coalición formal, al menos tiene que ser en algún esquema de colaboración.

-¿Por qué cree que se produjo esa animadversión tan grande en contra de su segundo gobierno, que de hecho casi lo hace caer?

-Tuvimos una oposición muy agresiva, radical. Eso proviene de algunos grupos muy radicales, pero que tienen ancho de banda suficiente como para generar un ambiente muy negativo como el que vivimos después del estallido social y después durante un buen tiempo.

-¿Lo vio entusiasmado con un eventual tercer gobierno?

-La verdad es que no sabemos, pero yo creo que no. Estaba preocupado de estar vigente y de seguir aportando al país desde una posición diferente. Como señaló, quería ser un muy buen exPresidente. Pero reconozco que también siempre queda la duda.

-¿Cuáles debieran ser los aprendizajes para el propio sector? En su último gobierno hubo muchos descuelgues, por ejemplo, con los retiros previsionales.

-Hemos sufrido una pérdida enorme, podría ser irreparable en nuestro sector y dado eso no nos podemos dar el lujo de no acoger el llamado que hizo el Presidente a la unidad de nuestro sector, que tiene que mostrar generosidad. Y privilegiar lo colectivo, y presentar al país una alternativa de gobierno que se construya sobre el legado del Presidente Piñera, que es significativo en, primero, demostrar que la derecha es una alternativa democrática de gobierno frente a una izquierda que se presenta como moralmente superior. Segundo, que nuestro sector ha demostrado ser muy eficiente en el manejo del Estado, un Estado que está crujiendo por todas partes. Nuestro sector puede también presentar al país una alternativa de mayor prosperidad y de camino al desarrollo mucho más clara. Hay que recoger ese legado del Presidente y con unidad presentarse al país como una alternativa real, porque de verdad llevamos diez años estancados y la gente va a perder la paciencia. Campo fértil para otro tipo de liderazgo menos democrático, si no sabemos actuar con responsabilidad.

-¿Cómo controlar el fuego amigo, a los descolgados, etc?

-La unidad no es compatible con los díscolos. Obviamente que en una coalición hay énfasis diferentes, pero sí con la capacidad de ponerse de acuerdo y presentar un proyecto al país para salir del pantano en que estamos metidos hace demasiado tiempo.