Elon Musk consigue US$7.100 millones en nuevo financiamiento para comprar Twitter

Elon Musk ha asegurado alrededor de US$ 7.100 millones de nuevos compromisos de financiamiento para su propuesta de adquisición de Twitter Inc. por US$ 44.000 millones, dijo la compañía en una presentación el jueves.

Los compromisos se producen cuando el multimillonario de Tesla Inc. reúne capital para financiar una de las mayores adquisiciones de la industria tecnológica hasta la fecha. Los inversores mencionados en la presentación incluyen a Binance, Brookfield, Fidelity Management & Research, Lawrence J. Ellison Revocable Trust y Qatar Holding.

Las acciones de Twitter subieron un 2,3% en las operaciones previas a las negociaciones. Musk ahora está en conversaciones con el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, para contribuir con algunas de sus acciones a la adquisición. La compañía también dijo que un préstamo de margen previamente anunciado comprometido con el acuerdo se redujo a un monto principal agregado de US$ 6.250 millones desde los US$ 12.500 millones.

El hombre más rico del mundo llegó a un acuerdo el 25 de abril para adquirir Twitter mediante un plan de financiación que ha alarmado a algunos inversores de Tesla. Además de prometer decenas de miles de millones de dólares en sus acciones de Tesla para respaldar los préstamos de margen, Musk se ha comprometido a alinear unos 21 mil millones de dólares en capital. No ha estado claro cuánto de eso provendría de la venta de una parte de su participación en Tesla. Musk ha vendido más de 8500 millones de dólares en acciones de Tesla para financiar el acuerdo.