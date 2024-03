Concesionaria a cargo del Hospital La Serena llama a seguir recomendaciones de diseño para evitar término de contrato

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la mañana del jueves la Comisión de Obras Públicas del Senado llegó a un consenso generalizado respecto al conflicto que se está llevando a cabo entre la Dirección General de Concesiones y la empresa Acciona, la cual está a cargo de la concesión del Hospital de La Serena.

Durante la sesión de la Comisión -instancia en la cual estuvieron presentes representantes de la Dirección General de Concesiones y el Director General de Acciona, Diego Pini- los asistentes abordaron puntos clave de la polémica, llegando al común acuerdo de la urgencia que amerita levantar la instalación hospitalaria, la cual estaría “corriendo peligro”.

Hace algunas semanas atrás un medio regional dio a conocer que la constructora a cargo de la obra estaría evaluando poner fin al contrato de concesión, debido a las diferencias que existen entre el proyecto licitado y el diseño original requerido.

Según lo señalado, las instalaciones hospitalarias fueron licitadas con un Programa Médico Arquitectónico (PMA) de 120.327 m2, sin embargo el Estudio Preinversional contemplaba un diseño original con 134.000 m2. Esto derivó en la suspensión temporal del proyecto, para que así las diversas partes llegasen a acuerdos.

Con estos antecedentes sobre la mesa, Diego Pini enfatizó en la comisión que era necesario rediseñar el proyecto, por lo que la concesionaria propuso aumentar en 10 mil metros cuadrados la obra, lo que no fue aceptado por la DGC y el Ministerio de Salud, solicitándole a la empresa que modere la superficie a 5 mil m2.

“Frente a esto, entendiendo que no podíamos comprometernos a hacer algo imposible de cumplir, como es solucionar en solo 5 mil m2 el déficit de superficie del proyecto que eran 14 mil m2, hicimos una propuesta al MOP: aumentar la superficie en 5 mil m2, y en paralelo introducir una serie de modificaciones al PMA originalmente licitado, pero que estaban fuera del contrato. En el fondo un nuevo diseño más complejo de diseñar y ejecutar, con otros costos y nuevos plazos, valorizado en UF 690 mil”, enfatizó el director de Acciona.

No obstante, y a pesar de que en primera instancia la DGC dijo que estaba de acuerdo a lo presentado por la concesionaria, Pini señaló que la autoridad lanzó una resolución que aceptó el aumento de superficie, valorizando el aumento en UF 280 mil, y que en materia de plazos no se generó el alza que se pedía.

“Todas estas modificaciones que hemos realizado al diseño original, y que son necesarias para resolver la situación, hoy el MOP le asigna valor cero y es algo que no podemos entender y aceptar. No podemos hacernos responsables de un problema que no originamos nosotros, y no se puede pretender endosar la responsabilidad de los errores del diseño original del proyecto. (...) Si se restablecen los términos que se habían establecido, estamos dispuestos a comenzar a construir el hospital a la brevedad posible, y si esto no es posible, estamos disponibles para poner término amistoso al contrato”, enfatizó Pini.

Por su parte, Victor Neira, jefe de división de construcción de la DGC, destacó que el costo de construcción que se evaluó para ese aumento de superficie es de UF 282 mil, no lo solicitado por la concesionaria; y respecto a los plazos, Neira señaló que si hubo plazos que se aumentaron, pero enfatizó que lo pedido por Acciona difiere “mucho” de lo que dictan las bases de licitación.

Comisión llama a llegar a acuerdos

Ante este escenario, los diversos senadores que asistieron a la comisión coincidieron en un mismo punto: ambas partes deben llegar a acuerdos para que el Hospital de La Serena se levante.

El senador Daniel Nuñéz (PC) enfatizó que, a pesar del origen del problema, lo importante es la solución, por lo que es necesario que ambas partes logren llegar a un punto medio.

“Acá hay un contrato, e independiente de las dificultades la empresa tiene que cumplir con todos sus compromisos. En relación al MOP, es deber del Gobierno ponerse en la situación de todas las regiones de Chile y tensar al máximo las finanzas públicas para buscar una solución satisfactoria”, señaló Nuñéz.

Por su parte, la senadora María José Gatica (RN) enfatizó que ambas partes van a tener que ser capaces de flexibilizar su posición, para así zanjar el proyecto y llegar a una negociación acorde.

“Esto no son rutas, es un hospital que ha sido solicitado por mucho tiempo. Es una necesidad fuerte, y espero que logre llegar a un buen puerto”, detalló.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Comisión, Sergio Gahona (UDI), le recomendó a las partes que durante estas semanas entablen diversas conversaciones, para ver si son capaces de llegar a acuerdos.

“Entendemos las incertezas, pero también creo que existe la posibilidad cierta de continuar con el proyecto independiente de las diferencias. Hay que darle una respuesta a la comunidad, hay que llegar a un punto intermedio”, concluyó Gahona.