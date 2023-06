Grupo Araucana lanza proyecto de ampliación de 20 mil m2 para mall outlet en Maipú

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con el objetivo de desarrollar un proyecto acorde al concepto de los nuevos malls, el Grupo Araucana –ligado a las familias Levy, De Mizrahi, Ergas y Yáñez– realizará una expansión de 20 mil m2 en el MidMall Outlet de Maipú.

En este inmueble en particular, también tiene una participación la administradora de fondos Sartor, sociedad que, entre otros, gestiona el fondo que controla Azul Azul.

Se espera que las obras comiencen a principios de 2024 y estén finalizadas durante 2025.

El nuevo espacio del centro comercial considera unas 70 tiendas nuevas, además de espacios de cowork –oficinas de trabajo compartido–, un mercado gastronómico e instalaciones deportivas.

Actualmente, el MidMall cuenta con unos 60 operadores, además del supermercado Líder que se ubica frente al outlet, con lo que totaliza unos 24 mil m2 arrendables. La ampliación se llevará a cabo en un paño ubicado al otro lado de la calle del inmueble actual, por lo que el proyecto también considera una conexión entre ambos terrenos.

Antes de elaborar este proyecto, el Grupo Araucana sumó como director a Mauricio Ortiz, exgerente de la División de Centros Comerciales de Falabella, donde lideró el desarrollo de la marca Open Plaza.

Detrás de la apuesta

El lanzamiento del proyecto se efectuó la mañana de este miércoles ante una serie de representantes de marcas del retail en el Hotel Renaissance. En una presentación, el gerente general de MidMall, Nicolás Drexler, explicó que la idea surge por las expectativas de crecimiento que tienen para la comuna.

Según dijo el ejecutivo, durante los últimos seis años –excluyendo 2020, dado el cierre por medidas sanitarias– han tenido un crecimiento real sostenido de entre 15% y 20%, alcanzando unas seis millones de visitas al año y ventas por US$ 25 millones.

Asimismo, observan un aumento de la oferta inmobiliaria en los alrededores del mall, con 50 nuevos proyectos y 8.250 potenciales nuevas viviendas en una isócrona de 15 minutos a pie. Con todo esto, estiman cerrar 2023 con 20% más de visitas que el año anterior.

Además de centros comerciales, el Grupo Araucana también gestiona proyectos habitacionales y arriendos de supermercados, así como hogares de adultos mayores. Según su página web, el holding maneja activos por más de US$ 300 millones.

En el retail, aparte del MidMall Maipú, la sociedad también controla los Mid Center de Talagante y Plaza Parque (en Ciudad Empresarial), una placa comercial en Plaza Egaña y una serie de propiedades en formato stand alone (tiendas individuales).

Los nuevos malls

En la presentación, Ortiz tomó la palabra para explicar la idea detrás de la ampliación del centro de Maipú. Tras su salida de Falabella, fundó MO Global Advisors, consultora especializada en esta industria. Fue desde esa posición que llegó a sumarse a la apuesta de Araucana.

“Es un proyecto de esta época, no uno de los ‘80 remodelado, sino que está pensado para lo que queremos ahora”, dijo. En ese sentido, apunta a que se trate de un lugar con libre circulación, espacios abiertos y conectado con el entorno de la comuna.

Respecto a una industria que se ha visto desafiada por la irrupción del comercio electrónico, Ortiz hizo análisis de los cambios que se están introduciendo. En general, y en línea con lo que están impulsando otros actores del rubro, señaló que las ubicaciones se han vuelto cada vez más importantes y que es necesario capturar las nuevas tendencias relacionadas con la diversificación de los espacios, es decir, llevarlos más allá del consumo en retail.

En primer lugar, destacó el entretenimiento, donde, además de los cines, se refirió a nuevos conceptos que se están desarrollando, como parques temáticos, espacios de juegos y hasta experiencias de realidad aumentada.

Luego, agregó que “hoy no hay centro comercial que no tenga un cowork”. Y si bien admitió que generalmente estas oficinas compartidas no generan muchos ingresos, destacó que sí crean flujo, lo que gatilla mayores ventas para los centros y operadores. Por otro lado, resaltó la importancia de incluir espacios gastronómicos, bajo el concepto de “mercados” que incluyan variadas categorías, desde un carro de comida hasta restaurantes “de mantel largo”, sumado a ventas de abarrotes y artículos de cocina.

Finalmente, dijo que otra tendencia naciente era incluir gimnasios y espacios deportivos. El MidMall, de hecho, cuenta con un gimnasio Energy. “Para qué hablar de la explosión que tiene el pádel en Chile”, dijo Ortiz.