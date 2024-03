Las autoridades chinas acusan a Evergrande de inflar sus ingresos en US$80.000 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El regulador de valores de China ha acusado a Evergrande y a su fundador Hui Ka Yan de inflar sus ingresos en China continental en casi US$80.000 millones durante 2019 y 2020, en un contexto donde se están dando las primeras acusaciones detalladas por parte de las autoridades para arrojar a la luz el fracaso del promotor inmobiliario más endeudado del mundo.

La Comisión Reguladora de Valores de China planea imponer una multa de 4.200 millones de RMB (US$580 millones) a Hengda Real Estate, el negocio continental de Evergrande, según una presentación de la compañía a las bolsas de Shenzhen y Shanghái que incluía acusaciones de documentación falsa en los informes financieros.

La presentación citaba una decisión preliminar de la CSRC que decía que Hui, alguna vez el hombre más rico de China, sería multado con 47 millones de yuanes y podría ser excluido de por vida de los mercados del país. Se le acusó de “instruir a otro personal” para inflar las métricas de la empresa.

Los documentos presentados, publicados a última hora del lunes, marcan un hito en el prolongado fracaso corporativo, que hasta ahora se ha caracterizado por una falta de transparencia, para los inversores internacionales que invirtieron más de US$20.000 millones en un negocio compuesto por cientos de proyectos residenciales individuales.

Evergrande, con sus más de US$300.000 millones en pasivos, llegó a encarnar los excesos de la industria inmobiliaria de China cuando entró en default a finales de 2021, precipitando un efecto dominó entre sus pares promotores que sigue pesando sobre la economía en general.

La entidad de la empresa que cotiza en Hong Kong fue declarada en liquidación en enero por un tribunal del territorio, aunque las implicaciones de la sentencia en el distinto entorno jurídico de China continental, donde se encuentran casi todos los activos de Evergrande, siguen siendo inciertas.

La presentación de Hengda citaba la decisión preliminar de la CSRC, según la cual la empresa infló los ingresos al reconocerlos por adelantado en 2019, lo que supuso un aumento de 214.000 millones de RMB -la mitad del total-, e infló los ingresos en 350.000 millones de RMB en 2020, casi cuatro quintas partes del total.

La CSRC, que según la presentación también sospecha que los bonos en el continente se emitieron de forma fraudulenta, no dio a conocer directamente su decisión preliminar y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las presentaciones no se refieren a los bonos denominados en dólares vendidos por Evergrande, cuyos pagos originalmente no se realizaron en septiembre de 2021. Casi dos años de negociaciones entre inversores extraterritoriales y la empresa no lograron producir ningún plan de reestructuración viable.

Durante ese periodo, Beijing ha dado prioridad a la finalización de los proyectos residenciales iniciados por Evergrande y otros promotores.

Hui fue sometido a “medidas obligatorias” por las autoridades chinas en septiembre, según un documento de la empresa de ese momento. En enero, la sede de Evergrande, ubicada en la ciudad sureña de Guangzhou, fue rodeada por la policía y vallas recién construidas.

Los auditores de Hengda en 2019 y 2020 fueron PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, ​​una entidad continental afiliada a la red de PwC. PwC Zhong Tian dimitió como auditor en 2023, según documentos de la empresa.

PwC, el auditor de cuentas de la empresa en Hong Kong, dimitió el mismo año y es objeto de una investigación por parte del regulador de auditoría de Hong Kong.

PwC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El economista jefe de Natixis, Gary Ng, dijo que las revelaciones plantean la interrogante de si había "más trucos financieros ocultos" en los informes financieros de Evergrande.

Los datos oficiales mostraron el lunes que la crisis del sector inmobiliario chino continúa. La inversión inmobiliaria cayó un 9% interanual en enero y febrero, mientras que el inicio de nuevas construcciones se desplomó un 30%, su peor caída en más de un año.