Aramco responde con dureza solicitud de Arauco de rechazar registro de la marca de la petrolera en Chile

La gigante saudí Aramco, que aterrizará en el país tras acordar la compra de Esmax Distribución, la sociedad que opera la licencia de Petrobras en Chile, respondió con dureza la solicitud de la nacional Arauco, de negar la inscripción de la marca petrolera internacional en el país.

La filial de Empresas Copec, que maneja la mayor cadena de venta de combustibles del país y será rival de Aramco, sostiene que los signos “son cuasi idénticos”.

No obstante, su próximo rival sostuvo: “Los fundamentos de la oposición (de Arauco) se reducen al hecho que el signo solicitado tiene supuestas similitudes con las marcas registradas de la oponente, lo que sin duda constituye una pretensión muy extrema, ciertamente equivocada y abusiva”, dijo Aramco, asesorada por el estudio Silva, en un documento presentado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

En enero de este año, la gigante saudí, considerada como una de las mayores compañías del mundo, inició los trámites en Chile para registrar su marca Aramco para ser usada en una serie de productos y servicios vinculados a la venta de combustible y celulosa, entre varios otros.

El pasado 4 de septiembre, Celulosa Arauco y Constitución presentó una demanda de oposición para no permitir el registro de la marca Aramco en Chile. “Los signos en conflicto son cuasi idénticos (…). Entendemos que evidentemente se generará error o confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos por cada marca”, dijo la compañía, asesorada por Sargent & Krahn.

Añadió que Arauco es una marca ampliamente utilizada en el mercado de bienes y servicios relacionados con los productos forestales, celulosas, maderas, paneles y energías renovables. “Queda en evidencia que la marca pedida, Aramco, no cuenta con ningún elemento suficiente que le permita diferenciarse suficientemente de la familia de marcas Arauco, toda vez que el solicitante se limitó a cambiar la letra ‘U’, ubicada en cuarto lugar de la marca registrada, por la letra ‘M’, cambio que no aporta ningún distintivo relevante”, insistió la firma chilena.

La saudí entregó una mirada completamente opuesta al contestar la demanda de la firma chilena. “Las diferencias entre los signos son suficientes y adecuados, y permitirán una clara identificación por parte de los consumidores y usuarios. El afirmar que éstos se verán inducidos a error o engaño, y que posiblemente no sean capaces de identificarlas correctamente, es subestimar a los usuarios, y a su capacidad cognitiva”, dijo la saudí, que recordó que su marca es el acrónimo de Arabian American Oil Company.

Destacó, además, que es uno de los agentes más relevantes a nivel mundial en lo que respecta a la industria de los hidrocarburos, y particularmente en la producción y comercialización de petróleo a nivel mundial. “Considerando la fama mundial de mi representada, y de lo notoria y famosa que resulta para el consumidor objetivo de los productos y servicios que busca distinguir, difícilmente se podría generar un mínimo riesgo de error o confusión en la determinación del origen empresarial de los productos y servicios de cada marca comercial en aparente conflicto”, afirmó.

Por todo esto, dijo que “es totalmente errado” el análisis que efectuó la empresa chilena “al señalar que el conjunto Aramco carece de la distintividad necesaria en las clases solicitadas, puesto que su estructura total y completa permite una clara y adecuada diferenciación”.