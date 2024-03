Diputados aprueban en general el proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas, pero persiste inquietud por impulsar nuevos ajustes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por unanimidad, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó en general este martes el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, iniciativa presentada por el Gobierno que busca poner freno a inminentes alzas en las cuentas de la luz e implementar un subsidio transitorio para los hogares más vulnerables.

Esto, luego que en su primer trámite legislativo la comisión de Hacienda del Senado otorgara la luz verde al texto y, posteriormente, la venia por parte de la Sala de la Cámara Alta.

Previo a la votación, la instancia escuchó las exposiciones de Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), y el académico Humberto Verdejo.

Sin embargo, el primer gremio enfrentó diversas dudas de los parlamentarios por la posibilidad de renegociar contratos y si era posible un mayor esfuerzo por parte de las generadoras en esta fórmula. Asimismo, también algunos diputados instaron a ampliar el subsidio contemplado en el articulado.

Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile, aclaró que "no hay ningún subsidio a la industria de generación" y que el subsidio de este proyecto es a las personas, instando a aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo al ser un texto "razonable". Frente a las consultas por beneficios en las cuentas en medio de las inversiones desplegadas por las empresas, el ejecutivo sostuvo que, en cuanto a las tarifas, se mostró disponible en constituir una mesa técnica legislativa para analizar otros aspectos que no son necesariamente objeto del articulado.

Consultado por la diputada Marcela Riquelme respecto a la disposición de las generadoras de rebajar o condenar parte de la actual deuda existente con estas firmas, Charme recalcó: "Lo que estamos diciendo es que esa no es la pregunta para resolver lo que estamos viviendo ahora".

"Nosotros creemos que hay que proteger el sistema de contratos, hay que proteger el sistema de licitación y tenemos que trabajar en cómo mejorar, porque hay que preocuparse de los clientes actuales y también de los futuros y de la estabilidad del sistema, porque si no esto va a repercutir en las licitaciones futuras", añadió Charme.

El diputado Jaime Mulet apuntó a que hay rentabilidades bastante altas en algunas firmas en que "uno podría entender que puede haber margen para renegociar". En esa línea, relató que el Ministerio de Energía, a través de la CNE, habría conversado con dos compañías, pero no hubo acuerdo. Y planteó que insistirá en una indicación aumentar gradualmente los impuestos verdes en algunos aspectos.

"El gobierno está amarrado sin más recursos y entiendo eso, pero hay que buscar la manera de obviamente aplacar el alza que va a venir significativamente a algunos sectores, especialmente medios. Hasta ahora se está llegando a los más vulnerables, que puede ser compleja", dijo. Asimismo, indicó que "no es de por sí un camino cerrado el de la reprogramación de contratos de común acuerdo con las empresas".

El diputado Benjamín Moreno criticó a sus pares, indicando que le llama la atención que siendo oposición tienen que salir a defender este proyecto: "Yo tampoco soy de la idea de subir impuestos a todo lo que se le cruce por delante, porque por lo demás son iniciativa exclusiva del Presidente. Hay que ser un poco más responsable, porque es bien fácil decir 'las condonaciones y el no sé qué y el no sé cuánto y por qué no la renegociación', pero después eso te lo agregan en el riesgo que tiene cualquier otra licitación y lo termina pagando tarde o temprano si está".

En tanto, el diputado Andrés Celis pidió que después se pudiese debatir que el "Fisco" pudiera subir un poco más el subsidio para poder aminorar el incremento que se verá en las cuentas de la luz.

Acera, en su turno, insistió en que el proyecto mantenga su espíritu original y advirtió que cualquier otra moción que no esté contenida en el texto implicará demoras en la tramitación legislativa y consecuentemente en la aplicación de la estabilización.

En relación a la propuesta sobre renegociación de contratos, sostuvo que "lo complejo de esta propuesta es que el impacto en el debilitamiento de la certeza jurídica que requiere un instrumento, como los contratos entre los generadores y las empresas distribuidoras de energía que se establecen por las denominadas licitaciones, hasta ahora han sido claves para atraer inversiones para la anhelada transición energética que las empresas persiguen".

El diputado Christian Matheson apuntó a la fecha de término del subsidio a entregar, planteando que se extienda el plazo de este.

Diferencias por financiamiento

En la cita, el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la discusión del subsidio, señalando que lo que hay básicamente refleja el acuerdo político respecto de las formas de financiamiento. Según explicó, "uno teniendo un subsidio en régimen, hacerlo crecer, aumentarle el tiempo, es algo que se puede hacer naturalmente, pero una vez que uno tenga el acuerdo político sobre sus formas de financiamiento". Y añadió: "En esto voy a ser bien transparente: en las formas de financiamiento hay diferencias políticas bien profundas".

Pardow puntualizó que las formas de financiamiento requieren la construcción de consensos políticos y eso toma tiempo. "Nuestra propuesta es que se apruebe este proyecto de ley en las condiciones que está, que permite empezar en junio de este año pagando un subsidio que contiene simultáneamente la implementación de el calendario de pago y el subsidio simultáneo. Entonces, al mismo tiempo que ocurra la implementación de este calendario de pago, va a ocurrir también el subsidio y las discusiones futuras", dijo.

Respecto del impacto en la inflación, indicó que, "si implementáramos la ley vigente, el impacto de la inflación sería del orden del 5,5% el 2023. Y el impacto en particular de este proyecto de ley va a depender un poco de los parámetros que se terminen fijando, pero se ha estimado por analistas entre 2 décimas y 4 décimas en inflación anual".

De acuerdo a lo acordado por los parlamentarios, habrá un período de ingreso de indicaciones hasta este viernes, las que serán discutidas en una sesión especial de la comisión que se realizará el lunes 1 de abril hasta su total despacho, al regreso de la semana distrital. Luego, el martes se discutiría en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja y el miércoles se votaría en la Sala.

Tras la votación de la iniciativa, Pardow, destacó: "Esta iniciativa se ha trabajado en conjunto con parlamentarios de Gobierno y de oposición, dejando en evidencia el valor del diálogo cuando empujamos propuestas que afectan a las familias de nuestro país".

“Quiero insistir en que este es un proyecto muy importante para las familias chilenas porque nos permite moderar las alzas que fueron anunciadas en las cuentas de luz de las personas y al mismo tiempo atender con un subsidio la situación de los consumidores vulnerables”, añadió.

En otros temas, el secretario de Estado fue consultado por la eventual alza de los combustibles. "El Mepco hoy en día está en una posición financiera que le permite hacerlo (suavizar alzas). Si eventualmente eso dejara de ocurrir, como ha pasado en alguna otra oportunidad, es necesario recapitalizar, pero no es lo que está ocurriendo hoy en día", dijo, agregando su disposición de enviar a la comisión el detalle de los parámetros del fondo y cómo está funcionando.